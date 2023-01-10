В Беларуси разработан порядок взыскания долгов по зарплате

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Долг платежом красен. В Беларуси контролировать своевременную выплату зарплаты будут по новому Указу. Документ уже подписал Александр Лукашенко. Он избавит людей от бюрократической волокиты, передает телеканал «МИР 24».

«Работнику сегодня достаточно обратиться в департамент государственной инспекции труда. Дальше все заботы мы возьмем на себя. Не нужно ходить в суд, к нотариусу, не нужно платить адвокату, не нужно обивать пороги органов принудительного исполнения наказаний. Все это будет делать департамент», – объяснил первый заместитель директора департамента государственной инспекции труда министерства труда и социальной защиты Беларуси Олег Токун.