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В Беларуси разработан порядок взыскания долгов по зарплате
10.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Долг платежом красен. В Беларуси контролировать своевременную выплату зарплаты будут по новому Указу. Документ уже подписал Александр Лукашенко. Он избавит людей от бюрократической волокиты, передает телеканал «МИР 24».
Если наниматель гасит долг по зарплате в срок, ему не придется платить штраф. В противном случае с него взыщут почти две тысячи белорусских рублей. Это более 48 тысяч российских. Указ вступит в силу через три месяца после его официального опубликования.
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Для этого не потребуется назначать проверку. Достаточно подтвердить факт нарушения. В качестве доказательства – заявление от работника.
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