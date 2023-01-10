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В Беларуси разработан порядок взыскания долгов по зарплате

10.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Долг платежом красен. В Беларуси контролировать своевременную выплату зарплаты будут по новому Указу. Документ уже подписал Александр Лукашенко. Он избавит людей от бюрократической волокиты, передает телеканал «МИР 24».

«Работнику сегодня достаточно обратиться в департамент государственной инспекции труда. Дальше все заботы мы возьмем на себя. Не нужно ходить в суд, к нотариусу, не нужно платить адвокату, не нужно обивать пороги органов принудительного исполнения наказаний. Все это будет делать департамент», – объяснил первый заместитель директора департамента государственной инспекции труда министерства труда и социальной защиты Беларуси Олег Токун.

Порядок принудительного взыскания задолженности уже разработан. Для этого не потребуется даже назначать проверку. Достаточно подтвердить факт нарушения. В качестве доказательства – заявление от работника, в том числе в правоохранительные органы.

Если наниматель гасит долг по зарплате в срок, ему не придется платить штраф. В противном случае с него взыщут почти две тысячи белорусских рублей. Это более 48 тысяч российских. Указ вступит в силу через три месяца после его официального опубликования.



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Для этого не потребуется назначать проверку. Достаточно подтвердить факт нарушения. В качестве доказательства – заявление от работника.
 
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