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Число утонувших рыбаков из-за тонкого льда увеличилось в Беларуси
10.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жертвы
Тонкий лед не прощает ошибок. Житель Солигорска рыбачил без жилета и провалился. Сотрудники МЧС из воды мужчину достали быстро. Но так везет не всем. С начала зимнего рыболовного сезона под лед навсегда ушли 14 человек.
По правилам рыбачить можно при толщине льда не менее семи сантиметров. Но специалисты говорят, что это не гарантия безопасности. Даже на одном водоеме в разных местах толщина льда может отличаться. Запрещено ловить рыбу возле дамб и мостов. Там потоки воды подмывают лед даже в морозные дни. Если он треснет, спасатели помочь не смогут.
Спасатели и водолазы выходят в рейды несколько раз в день. Рассказывают о технике безопасности и раздают листовки. Оказаться в любом месте водоема за считанные минуты им помогает аэролодка «Пиранья». Только рыболовы от таких визитов не в восторге. Говорят, громкий мотор отпугивает рыбу.
Температура в Беларуси сейчас «скачет» от минус 15 до нуля. Несмотря на это, на водохранилищах сотни человек. Заметить опасное место на льду непросто, поэтому высок риск оказаться в ледяной воде.
Спасатели напоминают: если провалился под лед, главное – не паниковать и попытаться принять максимально горизонтальное положение. Так выбраться на поверхность будет проще.
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С начала зимнего сезона утонули уже 14 человек.
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