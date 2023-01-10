Число утонувших рыбаков из-за тонкого льда увеличилось в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жертвы тонкого льда . В Беларуси с начала зимнего сезона утонули уже 14 человек. В основном это рыбаки, которые не слушают предупреждения спасателей и не следят за переменчивой погодой. Из-за перепада температур покрытие на водоемах непрочное, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Тонкий лед не прощает ошибок. Житель Солигорска рыбачил без жилета и провалился. Сотрудники МЧС из воды мужчину достали быстро. Но так везет не всем. С начала зимнего рыболовного сезона под лед навсегда ушли 14 человек.



Спасателям приходится переубеждать каждого второго. Жилет на льду обязателен в любом случае. Игорь Миронов защиту использует и толщину льда проверяет несколько раз. Говорит, жизнь дороже рыбы.

«Смотрю, во-первых, стал лед или не стал. Во-вторых, еду на мелководье. Там с пляжа выхожу на полметра и начинаю забуривать. Пока лед 20 сантиметров не станет, никуда не еду. Да я не пойду на него, вы что?! Из-за рыбы жизни лишаться? В магазине купить можно», – рассказал рыболов Игорь Миронов.

По правилам рыбачить можно при толщине льда не менее семи сантиметров. Но специалисты говорят, что это не гарантия безопасности. Даже на одном водоеме в разных местах толщина льда может отличаться. Запрещено ловить рыбу возле дамб и мостов. Там потоки воды подмывают лед даже в морозные дни. Если он треснет, спасатели помочь не смогут.

«Если человек провалился под лед, то в течение минуты-двух максимум наступает переохлаждение, у него немеют руки, ноги, он просто не в состоянии выбраться на лед», – рассказал моторист спасательной станции ОСВОД Виктор Живица.

Спасатели и водолазы выходят в рейды несколько раз в день. Рассказывают о технике безопасности и раздают листовки. Оказаться в любом месте водоема за считанные минуты им помогает аэролодка «Пиранья». Только рыболовы от таких визитов не в восторге. Говорят, громкий мотор отпугивает рыбу.