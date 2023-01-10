ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: сильная гололедица в Алматы, метель и мокрый снег в Беларуси

10.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Алматы превратился в ледовый городок. За несколько теплых дней снег в мегаполисе растаял, а сегодня лужи схватил легкий мороз. На улице минус два. Особенно скользко во дворах, до машин и автобусов жители добираются с трудом. Спасатели рассылают сообщения с просьбой к водителям соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Синоптики же предупреждают о сильном снегопаде, который пройдет в ближайшее время. Алматинцам рекомендуют не парковать машины под деревьями и электропроводами, а также отказаться от походов в горы.

Чем опасны гололедные травмы и как от них уберечься

Рекомендации хирурга-травматолога

Кыргызстан

В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, сегодня в Бишкеке температура воздуха опустится до минус девяти. Снег будет идти весь день и усилится к вечеру. В отдельных районах республики ожидается туман.

Накануне жители Чуйской области сняли момент, как густой туман стремительно накрывает один из населенных пунктов. Сначала люди ошибочно приняли его за снежную бурю. Погода в этой местности переменчивая, что и подтвердил автор видео: с одной стороны ясное небо и светит солнце, с другой – практически ничего не видно из-за тумана. Низкие температуры продержатся в Кыргызстане до конца недели.

Беларусь

В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. Метель, мокрый снег, на дорогах гололедица. Порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха от минус девяти ночью, до плюс пяти днем. Но из-за сильного ветра и высокой влажности кажется значительно холоднее. Погода обманчивая, особенно для любителей зимней рыбалки. Только за первую неделю нового года на водоемах погибли пять человек. Лед тонкий, а безопасная толщина для взрослого составляет от семи сантиметров.

Армения

В Ереване сегодня была зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы, столбики термометров опустились до минус девяти градусов. В Ширакской области в ближайшее время будут 20-градусные морозы. В столице сейчас переменная облачность, около ноля, без осадков. МЧС и дорожный департамент Армении предупреждают о снеге и тумане на дорогах. Видимость на некоторых участках – около 80 метров. Перевал Варденяц большегрузы могут проехать только при наличии цепей противоскольжения. Водителей просят соблюдать осторожность.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
Новости дня
Новости разные
 
Число утонувших рыбаков из-за тонкого льда увеличилось в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2023
Mir24.TV Belarus
10.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика