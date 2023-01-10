Погода в СНГ: сильная гололедица в Алматы, метель и мокрый снег в Беларуси

Кыргызстан

В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, сегодня в Бишкеке температура воздуха опустится до минус девяти. Снег будет идти весь день и усилится к вечеру. В отдельных районах республики ожидается туман.

Накануне жители Чуйской области сняли момент, как густой туман стремительно накрывает один из населенных пунктов. Сначала люди ошибочно приняли его за снежную бурю. Погода в этой местности переменчивая, что и подтвердил автор видео: с одной стороны ясное небо и светит солнце, с другой – практически ничего не видно из-за тумана. Низкие температуры продержатся в Кыргызстане до конца недели.

Беларусь

В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. Метель, мокрый снег, на дорогах гололедица. Порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха от минус девяти ночью, до плюс пяти днем. Но из-за сильного ветра и высокой влажности кажется значительно холоднее. Погода обманчивая, особенно для любителей зимней рыбалки. Только за первую неделю нового года на водоемах погибли пять человек. Лед тонкий, а безопасная толщина для взрослого составляет от семи сантиметров.

Армения

В Ереване сегодня была зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы, столбики термометров опустились до минус девяти градусов. В Ширакской области в ближайшее время будут 20-градусные морозы. В столице сейчас переменная облачность, около ноля, без осадков. МЧС и дорожный департамент Армении предупреждают о снеге и тумане на дорогах. Видимость на некоторых участках – около 80 метров. Перевал Варденяц большегрузы могут проехать только при наличии цепей противоскольжения. Водителей просят соблюдать осторожность.