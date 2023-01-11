Ритуальные услуги: что в них входит и где заказать в Минске

Источник материала: ИноСМИ

Похорон – одно из самых неприятных событий в жизни людей, к которому не готовятся. Но если трагедия случается, то необходимо правильно организовать траурную церемонию. Для этого нужно обратиться в специализированную ритуальную службу.

Куда обратиться для организации похорон в Минске

ООО «Ритуальный Дом» предоставляет ритуальные услуги в Минске, занимается организацией социальных, стандартных и элитных похорон. Компания владеет двумя магазинами с похоронной атрибутикой и мастерской, занимающейся производством памятников. Также у нее есть собственный автопарк, где можно заказать машину для транспортировки гроба. В ритуальном магазине работают профессиональные флористы, которые смогут составить букет любой сложности, ориентируясь на пожелания заказчика.

Какие услуги предоставляются

Подробнее о том, какие услуги предоставляет ритуальное бюро, можно узнать на этой странице, где для большего удобства указана и их стоимость.

Ритуальный сервис включает в себя следующее:

· оформление всех необходимых справок и документов (эту работу выполняет ритуальный агент);

оформление всех необходимых справок и документов (эту работу выполняет ритуальный агент); · оказание помощи юридического характера (услуги сопровождения в разных инстанциях);

оказание помощи юридического характера (услуги сопровождения в разных инстанциях); · приобретение похоронной атрибутики (учитывается доступный бюджет и конфессиональные предпочтения);

приобретение похоронной атрибутики (учитывается доступный бюджет и конфессиональные предпочтения); · бронирование места на кладбище с последующим захоронением;

бронирование места на кладбище с последующим захоронением; · выбор одежды для умершего человека;

выбор одежды для умершего человека; · организацию поминок.

Стоимость услуг обычно сообщается сразу. Сумма зависит от количества выбранных сервисов, элементов, выходящих в ритуальный набор. К дополнительным услугам, которые также можно заказать, относится обустройство места погребения на кладбище, монтаж памятника, оградки, уход за могилой.

Условия сотрудничества

Современные ритуальные агентства предоставляют услуги полного цикла. Чтобы воспользоваться ними, необходимо связаться с представителями компании по телефону. После этого к заказчику выезжает ритуальный агент. Контакты для связи с «Ритуальным Домом» доступны на его официальном сайте.

Ритуальный агент выезжает к клиенту по указанному адресу для согласования дальнейших действий. Также он информирует о предстоящем списке необходимых процедур, формирует заявку в письменном виде. Затем составляется договор на предоставление ритуальных услуг (возможно подписание документа как с физическим лицом, так и организацией).