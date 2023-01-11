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Спецпремии от Лукашенко: кому вручил награды президент Беларуси?

11.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение», спецпремии президента деятелям культуры и искусства и «Белорусский спортивный Олимп». Высокой награды удостоены те, кто сохраняет и приумножает родную культуру, укрепляет духовные ценности и идеи милосердия. Подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Они не только принимают поздравления, но и выступают на сцене в номере с опытными артистами. В творческой мастерской «Хвилинка», или «Минутка», – несколько тысяч воспитанников. И эта минутка длится уже 30 лет. Проект вырос из обычного школьного ансамбля.

«Мы не просто поем и танцуем. Мы воплощаем образы. Дети учатся воспринимать через образность окружающий мир, понимать глубже себя, понимать глубже действительность и становиться людьми», – сообщил руководитель творческой мастерской эстрадного искусства Евгений Фомбаров.

В другом коллективе всего 12 человек. Они возрождают многовековую традицию Оршанского района, почти забытую в эпоху «пластмассового мира».

«Наши горшки и горлачи. Это то, что делалось нашими предками».

Сегодня это больше сувениры, чем бытовая утварь. Но главное в них глина, умелые руки и секретный ингредиент.

«Душевная, теплая, сделана с любовью. Мы стараемся вкладывать душу. Движение к прекрасному, возможно, это интересная работа», – отметила директор центра народного творчества и ремесел г.п. Копысь Анастасия Корбан.

Белорусский Красный Крест получил особую награду «За духовное возрождение». Тем, кто попал в беду, помогают 16 тысяч волонтеров по всей стране. Но миграционный кризис на белорусско-польской границе показал, что их гораздо больше.

«Каждый белорус отдавал частичку себя, приносил в наши офисы и продукты, и одежду, помогал нам волонтерить в логистическом центре. Это было такое большое количество людей. Мы настолько ощущали эту помощь, которая нас заряжала. Мы понимали, что за нами вся Беларусь», – рассказал генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Лауреатам президент лично вручил награды. Это традиция. Александр Лукашенко напомнил: ценности, что создал народ это скрепы, на которых держится государственность.

«Они в трудах первых просветителей белорусской земли, в построенных нашими зодчими храмах, дворцах и музеях, в шедеврах музыки, живописи, поэзии и прозы, созданных нашими талантливыми соотечественниками. Без преувеличения, в вопросах обеспечения национальной безопасности Беларуси ваша роль также является ведущей», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Белорусский лидер призвал беречь чистоту родного языка. А вот к чужеродной культуре относиться осторожно.

«Наш пример – это реальный вызов проекту глобальной унификации под ультрамодные ценности и так называемые тренды, навязанные всему миру. Понимаем, что за этой культурной экспансией, как ее еще называют «мягкой», следуют совсем не мягкие, я бы даже сказал, весьма жесткие для независимых государств последствия – потеря государственности и суверенитета. Потеря себя как народа», – добавил Лукашенко.

2023-й в стране объявлен Годом мира и созидания. Этого президент и пожелал участникам, а еще творить не только для себя, но и на благо страны.



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Белорусский Красный Крест получил особую награду «За духовное возрождение».
 
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