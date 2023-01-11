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Спецпремии от Лукашенко: кому вручил награды президент Беларуси?
11.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко вручил премии
В другом коллективе всего 12 человек. Они возрождают многовековую традицию Оршанского района, почти забытую в эпоху «пластмассового мира».
«Наши горшки и горлачи. Это то, что делалось нашими предками».
Сегодня это больше сувениры, чем бытовая утварь. Но главное в них глина, умелые руки и секретный ингредиент.
«Душевная, теплая, сделана с любовью. Мы стараемся вкладывать душу. Движение к прекрасному, возможно, это интересная работа», – отметила директор центра народного творчества и ремесел г.п. Копысь Анастасия Корбан.
Лауреатам президент лично вручил награды. Это традиция. Александр Лукашенко напомнил: ценности, что создал народ это скрепы, на которых держится государственность.
Белорусский лидер призвал беречь чистоту родного языка. А вот к чужеродной культуре относиться осторожно.
«Наш пример – это реальный вызов проекту глобальной унификации под ультрамодные ценности и так называемые тренды, навязанные всему миру. Понимаем, что за этой культурной экспансией, как ее еще называют «мягкой», следуют совсем не мягкие, я бы даже сказал, весьма жесткие для независимых государств последствия – потеря государственности и суверенитета. Потеря себя как народа», – добавил Лукашенко.
2023-й в стране объявлен Годом мира и созидания. Этого президент и пожелал участникам, а еще творить не только для себя, но и на благо страны.
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