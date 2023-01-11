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Женские весенние куртки: тренды 2023 года

11.01.2023 16:21 — Разное | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ

В прохладное время года гораздо проще выглядеть стильно, потому что ваш образ на улице состоит из обуви, сумки и верхней одежды. Так что модные куртки — это главный элемент весеннего гардероба. Посмотреть самые актуальные сейчас модели можно здесь. Но в продаже представлен достаточно широкий ассортимент женских курток в самой разной ценовой категории, так как среди всего этого многообразия определиться? Мы подготовили пару советов, которые должны вам с этим помочь.

Стильные бомберы

Если обобщить тенденции в женском гардеробе, они продолжают двигаться в сторону маскулинности. Этим обуславливается популярность силуэтов оверсайз и вещей, словно снятых с мужского плеча. Весной 2023 года мы увидим новый виток популярности бомберов. Фасон такой верхней одежды был позаимствован у авиаторов и военных Америки, он до сих пор имеет узнаваемые черты: высокий воротник, широкую трикотажную вставку по подолу и манжеты. Сочетаются бомберы почти с любыми вещами в повседневном женском гардеробе, начиная от джинсов и заканчивая плиссированными юбками. Помимо стандартных моделей, в продаже можно найти бомберы, выполненные из плащевки, кожи, замши, денима, текстиля. Они тоже выглядят супер стильно и хорошо вписываются в повседневный женский гардероб.

Кожаные куртки

Этот тренд вряд ли когда-нибудь окончательно выйдет из моды. Он просто то угасает, то разгорается с новой силой. Кожаные куртки в стиле рок-звезд весной 2023 года снова будут на пике популярности. Вы не ошибетесь, если выберите однотонную либо цветную модель с контрастной отделкой. Можно смело покупать кожаные парки, косухи, бомберы, ветровки, приталенные жакеты. Ремни и заклепки тоже приветствуются, с ними практически невозможно переборщить. Особенно красиво кожаные куртки смотрятся с летящими платьями и ботинками на грубой подошве. Это отличная игра на контрасте женственности и маскулинности.

Плюшевые куртки

Если от использования натурального меха мы отказались давно, он уже много лет не в тренде, то плюш — это отличная альтернатива. Куртки из искусственного и переработанного меха входят в список актуальных эко-тенденций. Особое внимание стоит обратить на модели «чебурашка» или Teddy Bear. Важно: силуэт должен быть строго оверсайз, иначе плюшевая куртка будет смотреться на вас неуместно. Лучше пусть она будет на пару размеров больше, но ни в коем случае не облегающей.

 
 
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