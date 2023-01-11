Погода в СНГ: Казахстан сковал мороз, Беларусь засыпало снегом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До конца недели снег в Грузии не прекратится. Сейчас в Тбилиси около нуля, в регионах столбик термометра опускается до минус семи-девяти градусов. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан



В Казахстане зима демонстрирует характер: север страны сковал мороз – местами до минус 40. На юге тоже похолодало – 20 градусов ниже нуля. Но жителям мерзнуть некогда, с утра они откапывают свои автомобили и расчищают дворы. В нескольких регионах прошел мощный снегопад.

В Шымкенте он был настолько сильным, что обрушил навес и придавил пять машин в одном из дворов. Никто не пострадал, а автомобили извлекали спасатели. Выручали они и водителей рейсовых автобусов и грузовиков, застрявших в снегу.

Из-за метели видимость сильно ухудшилась. На время работу приостановил аэропорт, а полиция перешла на усиленный режим. Стражи порядка следят за ситуацией на улицах и даже помогают подтолкнуть забуксовавший транспорт.

Беларусь