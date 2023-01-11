ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: Казахстан сковал мороз, Беларусь засыпало снегом

11.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До конца недели снег в Грузии не прекратится. Сейчас в Тбилиси около нуля, в регионах столбик термометра опускается до минус семи-девяти градусов. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане зима демонстрирует характер: север страны сковал мороз – местами до минус 40. На юге тоже похолодало – 20 градусов ниже нуля. Но жителям мерзнуть некогда, с утра они откапывают свои автомобили и расчищают дворы. В нескольких регионах прошел мощный снегопад.

В Шымкенте он был настолько сильным, что обрушил навес и придавил пять машин в одном из дворов. Никто не пострадал, а автомобили извлекали спасатели. Выручали они и водителей рейсовых автобусов и грузовиков, застрявших в снегу.

Из-за метели видимость сильно ухудшилась. На время работу приостановил аэропорт, а полиция перешла на усиленный режим. Стражи порядка следят за ситуацией на улицах и даже помогают подтолкнуть забуксовавший транспорт.

Беларусь

Снег и метель по всей Беларуси. Только на западе страны дождь и плюс четыре днем. В Минске столбик термометра не покажет ниже шести градусов мороза. Утепляться уже не нужно, пришло время брать в руки лопаты. Коммунальщики просят автовладельцев расчищать территорию в радиусе метра от личной машины. Избавлять от снега улицы столицы выехали 125 единиц техники. Для борьбы с гололедом заготовили более двух тонн песчано-соляной смеси.

Армения

В Ереване сегодня плюс четыре и без осадков. Синоптики прогнозируют снег только в горных регионах Армении. Для любителей заснеженных вершин и по-настоящему крутых склонов наступило самое время покататься на горных лыжах и сноубордах. Большинство выбирают Цахкадзор, который вошел в первую тройку лучших курортов СНГ популярных для зимнего отдыха. Он расположен в 50 километрах к северо-востоку от Еревана, что позволяет добираться туда быстро и комфортно.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коммунальщики просят белорусов расчищать территорию в радиусе метра от личной машины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Женские весенние куртки: тренды 2023 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2023
Mir24.TV Belarus
11.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика