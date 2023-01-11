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Погода в СНГ: Казахстан сковал мороз, Беларусь засыпало снегом
11.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
До конца недели снег в Грузии не прекратится. Сейчас в Тбилиси около нуля, в регионах столбик термометра опускается до минус семи-девяти градусов. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
В Шымкенте он был настолько сильным, что обрушил навес и придавил пять машин в одном из дворов. Никто не пострадал, а автомобили извлекали спасатели. Выручали они и водителей рейсовых автобусов и грузовиков, застрявших в снегу.
Из-за метели видимость сильно ухудшилась. На время работу приостановил аэропорт, а полиция перешла на усиленный режим. Стражи порядка следят за ситуацией на улицах и даже помогают подтолкнуть забуксовавший транспорт.
Беларусь
Армения
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