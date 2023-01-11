Творожные сырки без сахара разработали технологи в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские технологи разработали творожные сырки без сахара. Вкус сохранили, добавили больше полезных ингредиентов. Теперь продукт подходит для спортсменов, больных диабетом и людей, которые ведут здоровый образ жизни, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Вместо сахара мальтит. Это новый ингредиент в составе сырков и глазури. Калорий в таком продукте на 50% меньше, чем в привычном.

«Мальтит обладает натуральностью и низким уровнем гликемического индекса. Соответственно, он не так сильно влияет на уровень сахара в крови. Мы считаем, что это достаточно полезный продукт», – сказала главный технолог предприятия Екатерина Антошок.

Пока на одном участке готовят начинку и глазурь, на другом замешивают творожную массу. Для этого нормализованное молоко сквашивают около 10 часов. Затем в специальном пресс-барабане отделяют лишнюю сыворотку и охлаждают.

«Приготовленная смесь поступает в камеру закалки для закаливания творога. Творог закаливается до температуры 4-6 градусов, чтобы формировался сырок на линии по приготовлению сырков», – объяснила начальник цеха молочной продукции Татьяна Тихиня.

От начала производства до получения глазированного сырка проходит минимум трое суток. Процесс длительный, труд в основном ручной. Автоматизация начинается только с формирования брикетов. В коробки сырки упаковывают тоже вручную.

- Сколько сырков вы упаковываете?

- 80 сырков в минуту, смена 12 часов.

Каждый день на предприятие привозят около 900 тонн молока. Из него на этом же заводе делают творог и масло. Около 90% сырья белорусского производства.

«Ведется активная работа по импортозамещению, по полному замещению наших компонентов либо белорусскими производителями, это в приоритете, либо из стран ближнего зарубежья», – рассказала заместитель главного директора по производству Наталья Колядич.

Треть сырков, в том числе те, что с заменителем сахара, экспортируют. 90% отправляют в Россию, остальное в Грузию, Узбекистан и Казахстан.

Еще одна востребованная новинка – творожный десерт с соленой карамелью или кокосово-миндальной глазурью. Это уникальный продукт на белорусском рынке.