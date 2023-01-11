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Творожные сырки без сахара разработали технологи в Беларуси
11.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские технологи разработали
Вместо сахара мальтит. Это новый ингредиент в составе сырков и глазури. Калорий в таком продукте на 50% меньше, чем в привычном.
Пока на одном участке готовят начинку и глазурь, на другом замешивают творожную массу. Для этого нормализованное молоко сквашивают около 10 часов. Затем в специальном пресс-барабане отделяют лишнюю сыворотку и охлаждают.
«Приготовленная смесь поступает в камеру закалки для закаливания творога. Творог закаливается до температуры 4-6 градусов, чтобы формировался сырок на линии по приготовлению сырков», – объяснила начальник цеха молочной продукции Татьяна Тихиня.
От начала производства до получения глазированного сырка проходит минимум трое суток. Процесс длительный, труд в основном ручной. Автоматизация начинается только с формирования брикетов. В коробки сырки упаковывают тоже вручную.
- Сколько сырков вы упаковываете?
- 80 сырков в минуту, смена 12 часов.
Каждый день на предприятие привозят около 900 тонн молока. Из него на этом же заводе делают творог и масло. Около 90% сырья белорусского производства.
Треть сырков, в том числе те, что с заменителем сахара, экспортируют. 90% отправляют в Россию, остальное в Грузию, Узбекистан и Казахстан.
Еще одна востребованная новинка – творожный десерт с соленой карамелью или кокосово-миндальной глазурью. Это уникальный продукт на белорусском рынке.
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