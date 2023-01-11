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Школьное меню изменили в Беларуси
11.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Учиться с аппетитом. В белорусских школах стартовал пилотный проект по питанию.
На обед у школьницы Анны Фроловой – куриный шашлык с картофелем и салат из капусты. Блюда, как и ее одноклассники, выбрала заранее. Говорит: после первого урока не успевала проголодаться. Сейчас пришла в столовую с удовольствием.
Пока дети учатся, на кухне варят, жарят и кипятят. За несколько часов нужно накормить почти 2 с половиной тысячи школьников. И учесть все новинки в сервировке. К примеру, салат теперь кладут в отдельную тарелку, а к столовым приборам добавили нож. Подача фирменного школьного чая тоже изменилась.
Над новым меню технологи работали вместе с родителями. Вместо вязких каш теперь рассыпчатые, а макароны-рожки заменили на спагетти. Плюс к этому куриные голени, хот-доги с колбаской и овощи на пару. Каждый ребенок может выбрать из двух вариантов обеда.
Пока проект экспериментальный. В нем участвует 21 школа. Их руководители говорят: изменения уже пошли на пользу ученикам и в целом всей системе питания.
Цены остались прежними. В среднем школьный обед стоит три белорусских рубля, это 78 российских. Для учащихся начальной школы, детей из многодетных семей и с особенностями развития питание бесплатное.
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В школах республики стартовал пилотный проект по питанию. Меню обновили, а визит в столовую перенесли. Теперь вместо завтраков учеников ждет обед спустя три с...
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