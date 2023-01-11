Школьное меню изменили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Учиться с аппетитом. В белорусских школах стартовал пилотный проект по питанию. Меню обновили, а визит в столовую перенесли. Теперь вместо завтраков учеников ждет обед спустя три с половиной часа после начала занятий, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

На обед у школьницы Анны Фроловой – куриный шашлык с картофелем и салат из капусты. Блюда, как и ее одноклассники, выбрала заранее. Говорит: после первого урока не успевала проголодаться. Сейчас пришла в столовую с удовольствием.

«Поменялись стаканы, поменялась еда, поменялось расписание, поменялись звонки уроков у наших классов. И еда поменялась», – отметила школьница.

Пока дети учатся, на кухне варят, жарят и кипятят. За несколько часов нужно накормить почти 2 с половиной тысячи школьников. И учесть все новинки в сервировке. К примеру, салат теперь кладут в отдельную тарелку, а к столовым приборам добавили нож. Подача фирменного школьного чая тоже изменилась.

«Когда у нас идет в рационе чай, у нас будут стоять сахарницы, и каждый ребенок будет порционировать сам себе этого сахара, сколько ему хочется. Есть дети, ну вы же знаете, все следят за новыми тенденциями. И особенно старшеклассники, есть девочки, которые пьют чай без сахара, есть те, для которых количество сахара, которое мы добавляем, слишком велико», – отметила заведующая производством средней школы № 52 Минска Наталья Макаед.

Над новым меню технологи работали вместе с родителями. Вместо вязких каш теперь рассыпчатые, а макароны-рожки заменили на спагетти. Плюс к этому куриные голени, хот-доги с колбаской и овощи на пару. Каждый ребенок может выбрать из двух вариантов обеда.

«Мы с уважением относимся к выбору ребенка. Я думаю, что и этот обед он более ответственно примет, он его съест. Со всеми родителями мы встречались, мы проводили анкетирование, рассказывали и показывали, давали посмотреть, попробовать, и в целом родители очень хорошо принимают эту новинку», – сказала директор Минского комбината школьного питания Надежда Лукашевич.

Пока проект экспериментальный. В нем участвует 21 школа. Их руководители говорят: изменения уже пошли на пользу ученикам и в целом всей системе питания.

«У этого проекта есть будущее. Однако на то он и пилотный проект, что мы постоянно что-то будет добавлять, корректировать и изменять. Но отзывы у детей положительные. Все говорят, что стало интереснее, вкуснее, никто не жалуется на то, что пища холодная, с удовольствием едят», – рассказала директор средней школы № 52 Оксана Цуран.

Цены остались прежними. В среднем школьный обед стоит три белорусских рубля, это 78 российских. Для учащихся начальной школы, детей из многодетных семей и с особенностями развития питание бесплатное.