О чем пишут мировые СМИ: стрельба в Лос-Анджелесе и новый премьер Новой Зеландии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Предполагаемый виновник стрельбы в Лос-Анджелесе найден погибшим. Его личность установлена – это 72-летний выходец из Азии Хуу Кан Тран, сообщает CNN . Мотивы стрелка устанавливаются, ведется расследование. Нападение, в результате которого погибли 10 человек и еще 10 получили ранения, произошло в Монтерей-парке. Жертвы и пострадавшие отмечали наступление Нового года по китайскому календарю. Мэр Монтерей-парка заверил, что пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Будущий премьер-министр Новой Зеландии выступил перед СМИ и назвал приоритеты своей работы на посту главы правительства. Крис Хипкинс пообещал уделить особое внимание проблеме инфляции, сообщает The Guardian . Он намерен сократить «несущественные реформы» и сосредоточиться на экономике. В декабре 2022 года цены на продовольствие в стране выросли на 11,3% в годовом исчислении – самый большой рост за последние 30 лет. Также Хипкинс заявил о возможном изменении налоговой системы, чтобы она стала «более справедливой».

Военные из Кыргызстана совершат марш-бросок, приуроченный к 80-летию Сталинградской битвы. Мероприятие состоится 27 января, сообщает «Вечерний Бишкек» . Организаторами марш-броска выступили министерство обороны Кыргызстана и поисковое движение «Наша победа». Протяженность маршрута составит пять км. Марш-бросок также посвящается подвигу воинов 98-й и 99-й отдельных стрелковых бригад, призванных из Киргизской ССР и стран Средней Азии, которые совершили 350-километровый марш в декабре 1942 – январе 1943 годов из Элисты (Калмыкия) в Маныч (Ростовская область) для занятия рубежа обороны.

В Беларуси планируют зарегистрировать отечественную вакцину от COVID-19 к концу 2023 года. Препарат будет классическим, в виде раствора, сообщает БелТА . К настоящему времени полностью разработан прототип, который уже апробирован на животных. Предварительные результаты показали, что вакцина безопасна и эффективна, заявила начальник отдела науки Минздрава Беларуси Маргарита Досина. В 2023 году будут созданы три опытно-промышленные партии, в ближайшее время стартуют доклинические испытания.