Ставку рефинансирования в Беларуси снизили до 11,5%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси с этого дня изменилась ставка рефинансирования. Она упала на полпроцента. Такое решение принял Национальный банк страны, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Ставка рефинансирования опустилась с 12 до 11,5% годовых. Подешевели кредиты, а депозиты стали менее доходными. Значение ставки реагирует на уровень стабильности национальной валюты и инфляции. Эксперты уверены, что сейчас белорусская экономика стала устойчивее.

«Когда мы уже адаптировались к санкциям, когда мы тесно сотрудничаем с Российской Федерацией, когда у нас открылись рынки Российской Федерации. Соответственно, если инфляция будет невысокая, то и ставка рефинансирования должна снижаться, то есть деньги должны быть более дешевыми для того, чтобы экономика росла и развивалась», – отметила доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова.