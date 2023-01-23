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Ставку рефинансирования в Беларуси снизили до 11,5%
23.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси с этого дня изменилась ставка рефинансирования. Она упала на полпроцента. Такое решение принял Национальный банк страны, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Ставка рефинансирования опустилась с 12 до 11,5% годовых. Подешевели кредиты, а депозиты стали менее доходными. Значение ставки реагирует на уровень стабильности национальной валюты и инфляции. Эксперты уверены, что сейчас белорусская экономика стала устойчивее.
В Беларуси снизилась стоимость отдельных товаров. Это произошло в том числе благодаря новым правилам. В декабре Министерство антимонопольного регулирования и торговли «заморозило» цены на товары. Некоторые сети пытались необоснованно их повышать.
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Последний раз ставку рефинансирования в стране меняли в марте прошлого года. Тогда она выросла почти на три пункта.
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