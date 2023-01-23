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Ставку рефинансирования в Беларуси снизили до 11,5%

23.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси с этого дня изменилась ставка рефинансирования. Она упала на полпроцента. Такое решение принял Национальный банк страны, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Ставка рефинансирования опустилась с 12 до 11,5% годовых. Подешевели кредиты, а депозиты стали менее доходными. Значение ставки реагирует на уровень стабильности национальной валюты и инфляции. Эксперты уверены, что сейчас белорусская экономика стала устойчивее.

«Когда мы уже адаптировались к санкциям, когда мы тесно сотрудничаем с Российской Федерацией, когда у нас открылись рынки Российской Федерации. Соответственно, если инфляция будет невысокая, то и ставка рефинансирования должна снижаться, то есть деньги должны быть более дешевыми для того, чтобы экономика росла и развивалась», – отметила доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова.

В Беларуси снизилась стоимость отдельных товаров. Это произошло в том числе благодаря новым правилам. В декабре Министерство антимонопольного регулирования и торговли «заморозило» цены на товары. Некоторые сети пытались необоснованно их повышать.

Последний раз ставку рефинансирования в стране меняли в марте прошлого года. Тогда она выросла почти на три пункта. А самая низкая ставка в истории Беларуси была установлена в 2020-м, она составляла 7,75%.



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Теги: Курсы валют
 
 
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Последний раз ставку рефинансирования в стране меняли в марте прошлого года. Тогда она выросла почти на три пункта.
 
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