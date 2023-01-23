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Лукашенко назвал ситуацию на границах Беларуси непростой
23.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Охранять государственную границу. Сегодня Александр Лукашенко встретился с офицерами Госпогранкомитета, обсудил обстановку на рубежах и утвердил план работы на этот год, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
План действий для пограничников подписан. Мероприятие традиционное – президент утверждает документ в начале каждого года. Но в этом году впервые их два: на охрану госграницы на земле пограничниками и в небе ПВО.
По внешнему периметру страны находятся иностранные вооруженные формирования – больше 23 тысяч человек. По данным Госпогранкомитета, ведется и активная воздушная разведка территорий соседними странам. Уже зафиксировано около 460 полетов беспилотников. Бороться с «незваными гостями» помогает радиоэлектронная техника отечественной разработки.
Вдоль
Люди пытаются попасть в Евросоюз через Беларусь. Есть и двери в Европу – калитки в заборе. Правда, работают они не на вход, а на выход. У Госпогранкомитета гигабайты оперативных съемок, как коллеги из стран-соседок переправляют мигрантов на белорусскую границу.
Статистика нарушений в этом году выросла в целом на 50%. Специалисты объясняют это снятием ковидных ограничений.
Охрану периметра страны перестроили – модернизировали пункты пропуска, на некоторых участках создали мобильные подразделения. Усиливать границу помогает и армия.
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Охрану периметра страны перестроили – модернизировали пункты пропуска, на некоторых участках создали мобильные подразделения.
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