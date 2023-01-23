Лукашенко назвал ситуацию на границах Беларуси непростой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Охранять государственную границу. Сегодня Александр Лукашенко встретился с офицерами Госпогранкомитета, обсудил обстановку на рубежах и утвердил план работы на этот год, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

План действий для пограничников подписан. Мероприятие традиционное – президент утверждает документ в начале каждого года. Но в этом году впервые их два: на охрану госграницы на земле пограничниками и в небе ПВО.

«Особенность этого года в том, что, как никогда ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси, военно-политическая обстановка, да и экономическая, не такая простая. В этом есть особенность нашей сегодняшней встречи. Обстановка меняется быстро. Динамика очень большая», – отметил Лукашенко.

По внешнему периметру страны находятся иностранные вооруженные формирования – больше 23 тысяч человек. По данным Госпогранкомитета, ведется и активная воздушная разведка территорий соседними странам. Уже зафиксировано около 460 полетов беспилотников. Бороться с «незваными гостями» помогает радиоэлектронная техника отечественной разработки.

«Наш военно-промышленные комплекс освоил изготовление данных средств. Мы их приняли на вооружение. И сейчас они успешно осуществляют подавление каналов управления GPS-навигации, что затрудняет и исключает применение беспилотных летательных аппаратов», – рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь Виктор Гулевич.

Вдоль белорусских рубежей соседние страны возводят «железный занавес». Литва, Латвия и Польша строят забор – он уже растянулся почти на тысячу километров. Все делается для того, чтобы оградиться от потока беженцев, заявляло руководство соседних стран. Но тема миграционного кризиса по-прежнему актуальна.

«Мы давно о ней не говорили. И наше общество не посвящали в эту проблему. Беженцы. Мы же прекрасно понимаем: пусть поток и уменьшился, но все равно люди бегут, бегут от войны. Не останавливается поток, движение людей с севера Азии – Афганистан, Иран. Мы это фиксировали. И даже с юга – с района Персидского залива», – сказал Лукашенко.

Люди пытаются попасть в Евросоюз через Беларусь. Есть и двери в Европу – калитки в заборе. Правда, работают они не на вход, а на выход. У Госпогранкомитета гигабайты оперативных съемок, как коллеги из стран-соседок переправляют мигрантов на белорусскую границу.

Статистика нарушений в этом году выросла в целом на 50%. Специалисты объясняют это снятием ковидных ограничений.

«Люди поехали. Не у всех есть документы. Если взять даже задержание пограничниками наркотических средств, то оно в разы выше. Если в 21-м году там были десятки килограмм, то в прошлом было 164», – рассказал председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолий Лаппо.

Охрану периметра страны перестроили – модернизировали пункты пропуска, на некоторых участках создали мобильные подразделения. Усиливать границу помогает и армия.



Еще одна угроза на рубежах – терроризм. В прошлом году пограничники задержали 50 подозреваемых, рассказали в Госпогранкомитете.