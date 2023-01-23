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Президенты Беларуси и Кыргызстана отметили рост торгово-экономического сотрудничества
23.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Перспективы сотрудничества Беларуси и Кыргызстана обсудили Александр Лукашенко и Садыр Жапаров. Главы государств пообщались по телефону, сообщает «МИР 24».
Лидеры отметили значительный рост торгово-экономического сотрудничества по итогам прошлого года и обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Кыргызстаном.
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Александр Лукашенко и Садыр Жапаров провели телефонный разговор.
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