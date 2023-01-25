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За урожай озимых ведут борьбу аграрии в Беларуси
25.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские аграрии переживают за озимые посевы. Боятся низких температур и отсутствия снега. Реагировать на угрозы приходится в режиме онлайн. Как минимизировать потери урожая, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Без снега озимые мерзнут, словно без теплого покрывала. Сейчас на улице около нуля. Но если столбики термометров опустятся ниже, часть урожая может погибнуть.
Больше всего аграрии переживают за юг страны. Там растения приняли оттепель за весну и начали расти раньше обычного. Местами в стране поля покрыты ледяной коркой. А, значит, озимые придется пересеивать.
Есть и новые – зимостойкие – сорта. Это ячмень «Буслик», тритикале «Звено» и «Славко». Они не боятся перепадов температуры и высокой влажности, меньше подвержены болезням. Но чтобы вывести один сорт, нужно 12 лет.
Аграрии говорят: залог успешного урожая все-таки не в погоде, а в современных технологиях. Если весной пострадавшие посевы вовремя и обильно подкормить, большую часть удастся спасти.
Ежегодно в Беларуси озимыми культурами засеивают около двух миллионов гектаров
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Они боятся низких температур и отсутствия снега, реагировать на угрозы приходится в режиме онлайн.
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