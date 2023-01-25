За урожай озимых ведут борьбу аграрии в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские аграрии переживают за озимые посевы. Боятся низких температур и отсутствия снега. Реагировать на угрозы приходится в режиме онлайн. Как минимизировать потери урожая, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Без снега озимые мерзнут, словно без теплого покрывала. Сейчас на улице около нуля. Но если столбики термометров опустятся ниже, часть урожая может погибнуть.

«В условиях Беларуси нужно, чтобы немножко земля подмерзла перед уходом в зимовку и накрыла их снежным покровом. Озимым некомфортно, они не спят, они – как человек в полудреме», – рассказал агрохимик сельскохозяйственного предприятия Владимир Целуйко.

Больше всего аграрии переживают за юг страны. Там растения приняли оттепель за весну и начали расти раньше обычного. Местами в стране поля покрыты ледяной коркой. А, значит, озимые придется пересеивать.

«Это очень негативный фактор, растения могут выдерживать затопление, если температура воздуха около нуля градусов не более 25 дней. Если более 30 дней, то практически будет гибель на 100%, особенно ослабленных посевов», – рассказал заведующий лабораторией тритикале научно-практического центра Национальной Академии наук Беларуси по земледелию Виктор Буштевич.

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