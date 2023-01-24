Студенты из стран СНГ отправились в поход по местам боевой славы в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

По местам боевой славы героев Великой Отечественной: в Минске начался «Звездный поход». В нем принимают участие 250 студентов и преподавателей из Беларуси, Казахстана, России, Туркменистана и Узбекистана, передает телеканал «МИР 24».

В походе примут участие 10 отрядов, у каждого намечен свой маршрут по Минской, Гомельской и Могилевской областям. Участники встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, возложат цветы к братским могилам павших советских воинов и мирных жителей. Проведут мастер-классы, организуют тематические концерты. «Звездный поход» продлится три дня – с 25 по 27 января.

«Для студентов зарубежных стран это приобщение к нашей общей истории. Несколько лет назад один из студентов из Казахстана приехал сюда и взял землю из братской могилы, где захоронен его прадед. Увез землю, и там они своим семейством сохранили. Он мне позвонил и говорит, Александр Иванович, мы раньше знали о войне по фильмам, по книгам, а когда приехали сюда и увидели, как вы храните память о наших земляках, у нас все перевернулось», – рассказал ректор Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка Александр Жук.

«Для меня это очень важно, для моей семьи это очень важно. В принципе, для России это очень важно. Потому что у нас так же сохраняются традиции, как и в Беларуси. Эмоции переполняют, потому что много друзей появилось, атмосфера. Подзаряжаемся энергией и везем тепло обратно к себе в Россию», – сказала студентка Новосибирского государственного педагогического университета Анастасия Карпова.

По инициативе Белорусского педагогического университета «Звездный поход» проводится с 1966 года.