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Студенты из стран СНГ отправились в поход по местам боевой славы в Беларуси
24.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
По местам боевой славы героев Великой Отечественной: в Минске начался «Звездный поход». В нем принимают участие 250 студентов и преподавателей из Беларуси, Казахстана, России, Туркменистана и Узбекистана, передает телеканал «МИР 24».
В походе примут участие 10 отрядов, у каждого намечен свой маршрут по Минской, Гомельской и Могилевской областям. Участники встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, возложат цветы к братским могилам павших советских воинов и мирных жителей. Проведут мастер-классы, организуют тематические концерты. «Звездный поход» продлится три дня – с 25 по 27 января.
«Для студентов зарубежных стран это приобщение к нашей общей истории. Несколько лет назад один из студентов из Казахстана приехал сюда и взял землю из братской могилы, где захоронен его прадед. Увез землю, и там они своим семейством сохранили. Он мне позвонил и говорит, Александр Иванович, мы раньше знали о войне по фильмам, по книгам, а когда приехали сюда и увидели, как вы храните память о наших земляках, у нас все перевернулось», – рассказал ректор Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка Александр Жук.
По инициативе Белорусского педагогического университета «Звездный поход» проводится с 1966 года.
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В походе принимают участие 250 студентов и преподавателей из Беларуси, Казахстана, России, Туркменистана и Узбекистана.
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