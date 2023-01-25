Лукашенко потребовал срочно принять меры по обращениям граждан

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел обращения жителей и поручил в кратчайшие сроки принять необходимые меры, передает телеканал «МИР 24».

Среди наболевшего – качество дорог.

«Я поручил вчера службе безопасности и милиции проехать по всем дорогам. Вывод один: на «тройку». Но что меня удивило: у вас в городе полсотни машин, которые в этот период должны работать. Это за сутки, если организовать достойно, можно навести порядок. Надо работать в этом направлении. Будет плохо, если я начну разбираться», – сказал Лукашенко.

Также много обращений в связи с новыми правилами работы для индивидуальных предпринимателей. Они вступили в силу с 1 января. Теперь, например, действует другая система налогообложения. Изменения анонсировались задолго до Нового года, но понятны до сих пор не всем, заметил президент.

«Мы приняли решение, что индивидуальные предприниматели – это наше чудо. На Западе этого нет. Вот мы и решили, что индивидуальные предприниматели должны подняться на уровень выше. «Ипэшники» некоторые заволновались: ах, тут опять на них наступили. Никто на них не наступал. Надо еще раз встретиться и с ними переговорить. Им надо разъяснить, каким путем мы будем двигать их к цивилизованной торговле или производству», –поставил задачу глава государства.

Обратил внимание Александр Лукашенко и на выставку научных достижений в Минске. Поручил продлить ее работу и показать в регионах.