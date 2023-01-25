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Лукашенко направился с визитом на Ближний Восток и в Африку
25.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко направился с визитом на Ближний Восток и в Африку. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта «Минск» этим утром, передает «МИР 24».
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Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, у него запланирован ряд встреч и переговоров.
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