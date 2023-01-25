Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко направился с визитом на Ближний Восток и в Африку. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта «Минск» этим утром, передает «МИР 24».



Сначала президент посетит Объединенные Арабские Эмираты по приглашению руководства страны, а затем Республику Зимбабве. Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, в эти дни у него запланирован ряд встреч и переговоров.



ОАЭ стали одним из главных партнеров Беларуси на Ближнем Востоке. Поступательно развивается и сотрудничество с африканскими странами. Этот рынок – своевременная альтернатива западному. В Зимбабве, например, востребована белорусская сельскохозяйственная и коммунальная техника.