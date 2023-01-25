|
Две белорусские теннисистки сыграют в полуфиналах Australian Open
25.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уникальный случай в истории Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале турнира сыграют две представительницы Беларуси. Помимо Виктории Азаренко и Арины Соболенко, еще одной полуфиналисткой стала Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, отмечает спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин.
Последней полуфиналисткой Australian Open стала Арина Соболенко. Пятая сеяная на этом турнире уверенно победила Донну Векич из Хорватии – 6:3 6:2.
На старте нового сезона именно Арина – самая грозная сила в WTA туре. В 2023 году она выиграла все девять своих матчей. Более того, уроженка Минска не уступила в них ни сета. Сперва она
Из трех представительниц СНГ, добравшихся до полуфинальной стадии Australian Open, самая опытная – Виктория Азаренко, она на девять лет старше своей предстоящей соперницы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На старте нового сезона Арина Соболенко – самая грозная сила в WTA туре. В 2023 году она выиграла все девять своих матчей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)