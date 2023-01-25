Две белорусские теннисистки сыграют в полуфиналах Australian Open

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уникальный случай в истории Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале турнира сыграют две представительницы Беларуси. Помимо Виктории Азаренко и Арины Соболенко, еще одной полуфиналисткой стала Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, отмечает спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Последней полуфиналисткой Australian Open стала Арина Соболенко. Пятая сеяная на этом турнире уверенно победила Донну Векич из Хорватии – 6:3 6:2.

На старте нового сезона именно Арина – самая грозная сила в WTA туре. В 2023 году она выиграла все девять своих матчей. Более того, уроженка Минска не уступила в них ни сета. Сперва она взяла титул в Аделаиде , а теперь промчалась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, убрав со своего пути в тои числе олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич. Сейчас, кажется, что Арине нет равных.

«Я не люблю слово «уверенность», оно звучит для меня как «дерзость». Я просто чувствую, что могу побеждать. Но даже если проиграю, то это вовсе не трагедия», – сказала белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Из трех представительниц СНГ, добравшихся до полуфинальной стадии Australian Open, самая опытная – Виктория Азаренко, она на девять лет старше своей предстоящей соперницы по полуфиналу Елены Рыбакиной . Неудивительно, что и по количеству завоеванных трофеев Азаренко уверенно лидирует в этой тройке. У Виктории и Елены уже есть титулы победительниц турниров Большого шлема, а вот Арина Соболенко в эту субботу может взять свой первый. На текущем турнире все три девушки поймали свою лучшую игру и по многим показателям находятся в топе. Так, например, по скорости подачи Елене Рыбакиной в этом году в Мельбурне вообще нет равных, а Арина Соболенко делит второе место.