Законопроект о Всебелорусском народном собрании принят во втором чтении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь приняли во втором чтении законопроект «О Всебелорусском народном собрании», передает БЕЛТА .

Законопроект отражает порядок формирования Всебелорусского народного собрания и реализацию им своих полномочий.

Согласно обновленной Конституции республики, Всебелорусское народное собрание является высшим органом народовластия.

«Всебелорусское народное собрание – стабилизатор нашего общества. В этом его главная роль. И если возникнет необходимость, то именно на его площадке надо будет договариваться. Представителей трудовых коллективов там будет процентов 90. Это учителя, это рабочие, это крестьяне. Это должны быть профессионалы, это не свадебные генералы. Таких там быть не должно. Это должны быть люди знающие, с богатым опытом за плечами. Всебелорусское народное собрание, по сути, должно сохраниться как политический институт, а не перерасти в какой-то бюрократический орган», – объяснил ранее роль и задачи нового органа власти президент Беларуси Александр Лукашенко.