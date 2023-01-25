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Законопроект о Всебелорусском народном собрании принят во втором чтении
25.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь приняли во втором чтении законопроект «О Всебелорусском народном собрании», передает
Законопроект отражает порядок формирования Всебелорусского народного собрания и реализацию им своих полномочий.
Согласно обновленной Конституции республики,
«Всебелорусское народное собрание – стабилизатор нашего общества. В этом его главная роль. И если возникнет необходимость, то именно на его площадке надо будет договариваться. Представителей трудовых коллективов там будет процентов 90. Это учителя, это рабочие, это крестьяне. Это должны быть профессионалы, это не свадебные генералы. Таких там быть не должно. Это должны быть люди знающие, с богатым опытом за плечами. Всебелорусское народное собрание, по сути, должно сохраниться как политический институт, а не перерасти в какой-то бюрократический орган», – объяснил ранее роль и задачи нового органа власти президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Документ отражает порядок формирования Всебелорусского народного собрания и реализацию им своих полномочий.
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