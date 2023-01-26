Разработкой электромобиля занялись в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экологический транспорт собственного производства. В Беларуси решили разработать электромобиль. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает «МИР 24».



Развитие электротранспорта премьер обсудил во время посещения завода по производству коммунальной техники. Ему представили новейшие образцы, в том числе работающие на электродвигателе. Головченко отметил: в стране уже немало сделано по части пассажирского и грузового «зеленого» транспорта. На очереди выпуск легковых эко-машин.

«Действительно проведена значительная научно-исследовательская работа, создано значительное количество элементов, силовой установки, электрооборудование, которое использовалось в тяговых устройствах. Это все надо собрать вместе и выйти на концептуальное решение. Без тесной увязки между собой отдельные элементы не дадут эффекта для страны», – рассказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

В Беларуси разрабатывают эко-автомобили в рамках комплексной программы по развитию электротранспорта. Она будет реализована до 2025 года.