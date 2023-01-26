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Разработкой электромобиля занялись в Беларуси
26.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экологический транспорт собственного производства. В Беларуси решили разработать электромобиль. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает «МИР 24».
В Беларуси разрабатывают эко-автомобили в рамках комплексной программы по развитию электротранспорта. Она будет реализована до 2025 года.
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Gремьер-министр страны Роман Головченко обсудил развитие электротранспорта во время посещения завода по производству коммунальной техники.
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