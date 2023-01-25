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Историческую традицию миротворчества Беларуси обсудили в Академии управления при президенте
25.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Основа современной белорусской политики – миролюбие и добрососедство. Такую позицию высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече в Академии управления при президенте, передает телеканал «МИР 24».
За одним столом собрались историки, политологи, чиновники и представители духовенства. Участники встречи проанализировали вехи становления белорусской государственности начиная с Х века, со времен Полоцкого и Туровского княжеств до наших дней. Отметили, что у граждан страны сейчас большая потребность в изучении своего исторического прошлого.
«Истина одна, она божественна, духовна, созидательна. Только устранив разруху в голове, в нашем мышлении, найдя истину и смысл жизни и личности, и государства, мы сможем с уверенностью смотреть в будущее. И на данном этапе противостоять той силе разрушения, которая действует в мире», – отметил почетный настоятель прихода Храма в честь иконы Божией Матери г. Новополоцка Архиепископ Феодосий.
2022 год в Беларуси прошел под знаком сохранения исторической памяти. Особенно это касается периода Великой Отечественной войны. Этот год президент объявил Годом мира и созидания.
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Участники встречи проанализировали вехи становления белорусской государственности начиная с Х века.
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