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Историческую традицию миротворчества Беларуси обсудили в Академии управления при президенте

25.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Основа современной белорусской политики – миролюбие и добрососедство. Такую позицию высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече в Академии управления при президенте, передает телеканал «МИР 24».

За одним столом собрались историки, политологи, чиновники и представители духовенства. Участники встречи проанализировали вехи становления белорусской государственности начиная с Х века, со времен Полоцкого и Туровского княжеств до наших дней. Отметили, что у граждан страны сейчас большая потребность в изучении своего исторического прошлого.

«Абсолютно уникальные наши миротворческие традиции сейчас невероятно актуальны. Возьмите Евфросинию Полоцкую, Кирилла Туровского, Франциска Скорину. Мир и созидание – та красная нить, которая проходит через весь путь нашей государственности. Это, пожалуй, наиболее яркая отличительная черта», – сказал председатель правления Белорусского общества «Знание», политолог, кандидат исторических наук Вадим Гигин.

«Истина одна, она божественна, духовна, созидательна. Только устранив разруху в голове, в нашем мышлении, найдя истину и смысл жизни и личности, и государства, мы сможем с уверенностью смотреть в будущее. И на данном этапе противостоять той силе разрушения, которая действует в мире», – отметил почетный настоятель прихода Храма в честь иконы Божией Матери г. Новополоцка Архиепископ Феодосий.

2022 год в Беларуси прошел под знаком сохранения исторической памяти. Особенно это касается периода Великой Отечественной войны. Этот год президент объявил Годом мира и созидания.



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Участники встречи проанализировали вехи становления белорусской государственности начиная с Х века.
 
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