«В погоне за внешними целями мы забываем, что, может, это все не очень-то нам и нужно». Советы для бизнеса от психолога Александра Рикеля

Источник материала: ProBusiness





В бизнесе, как и в жизни, очень многое строится на психологии. И владельцам бизнеса или топ-менеджерам нужно хорошо разбираться в разных неочевидных процессах внутри компании. Практик в сфере психологии организации, кандидат психоогических наук Александр Рикель помогает бизнесу правильно вести себя в разных ситуациях, чтобы не потерять команду и четко понимать, что стоит делать, а что в определенный момент не важно. Эксперт выступит 7 апреля 2023 года в Минске на «HI-TECH FORUM: EVOLUTION» и расскажет, как бизнесам и командам реагировать на стресс от постоянной неизвестности. А пока почитайте, что Александр думает о проблемах с «удаленкой», стремлении к постоянному успеху и неуверенности сотрудников.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА





«Удаленка» — это хорошо или плохо?

«Нет однозначных данных, что из дома работать эффективнее. Для кого-то работа из дома — это постоянно отвлекаться на ребенка, на то, чтобы сходить к холодильнику, чтобы посмотреть в окно или помочь близким. Если ты живешь в одно- или двухкомнатной квартире, еще с детьми и другими домочадцами, которые работают, я сомневаюсь, что это очень эффективно. Для других это наоборот.

Очень важно четко разделять домашнее и рабочее, потому что другие сотрудники стали жаловаться на то, что понятие рабочего дня, которое до этого укладывалось хотя бы в девять часов, теперь полностью растянулось как для них, так и для начальства, — рассказывал Александр Рикель телеканалу „МИР“. — Человек просыпается, перед завтраком начинает работать, завтракает и что-то вбивает на компьютере. Вечером он читает сказку ребенку и попутно решает в телефоне рабочие процессы.

То же самое случилось в голове у некоторых руководителей. Они думают, что человек все равно работает из дома, и тогда понятие рабочего дня растягивается. Это тоже большая проблема. Если у тебя есть навыки саморегуляции, если твои коллеги уважают понятие рабочего дня, тогда можно продолжать работать из дома».

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Стоит ли постоянно стремиться к успеху?

«Желание достигать и показывать свои достижения лежит в корне человеческих потребностей. Общество зиждется на культе успеха и этим порождает большое количество неврозов.

Человек ставит себе внешние упрощенные цели. Никто же не говорил, что для высокого статуса нужен дорогой автомобиль или зарплата в Х рублей. Тем не менее общество показывает среднюю температуру по больнице, и нам хочется быть выше нее. Иногда в погоне за внешними целями мы забываем, что, может, это все не очень-то нам и нужно.

К тому же какая-то часть людей все равно будет оставаться неуспешной, несмотря на стремления, — считает Александр Рикель. — Как говорит философ Ален де Боттон: „Успех — это выделенность в определенной группе, и поэтому мы не можем допустить ситуацию, в которой успешным будет каждый“».



Фото: vents.skillbox.ru

Когда сотрудники могут быть неуверены в себе и что с этим делать

Человек пришел в компанию, был полон сил и энтузиазма. Он считал себя хорошим специалистом, пока не столкнулся с чередой сложностей, с которыми не смог справиться. Работник стал неуверенным и поймал себя на мысли, что не годится для этой работы. И стало казаться, что цели компании не совпадают с возможностями и видением работника.

«В этой ситуации сотруднику надо помочь проанализировать эти цели и честно ответить самому себе на несколько вопросов, — рассуждает эксперт. — Насколько достижение этих целей на данный момент зависит от него? Насколько они вообще реализуемы? Насколько он хочет их реализовывать? Насколько он объективно компетентен, чтобы их реализовать? Если эта цель, например, требует на 10% или 20% больше того, к чему человек привык, — это одна ситуация. Если цель в два или три раза превышает то, что он делает обычно, — неудивительно, что попытки ее достичь приводят к неудачам и снижению самооценки».

Александр Рикель считает, что после такого анализа наедине с собой, работнику необходимо прийти к руководителю и объяснить, по какой причине цели, которые перед ним поставили, ему не подходят. Эксперт советует предложить работнику подготовить альтернативные варианты, которые могут устроить и его, и компанию. Это взрослая позиция. И руководителям не стоит этого бояться, а лучше всячески поощрять. Это не то же самое, что какой-то необоснованный отказ от выполнения задачи.

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