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«В погоне за внешними целями мы забываем, что, может, это все не очень-то нам и нужно». Советы для бизнеса от психолога Александра Рикеля
26.01.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В бизнесе, как и в жизни, очень многое строится на психологии. И владельцам бизнеса или топ-менеджерам нужно хорошо разбираться в разных неочевидных процессах внутри компании. Практик в сфере психологии организации, кандидат психоогических наук Александр Рикель помогает бизнесу правильно вести себя в разных ситуациях, чтобы не потерять команду и четко понимать, что стоит делать, а что в определенный момент не важно. Эксперт выступит 7 апреля 2023 года в Минске на
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА
«Удаленка» — это хорошо или плохо?
«Нет однозначных данных, что из дома работать эффективнее. Для кого-то работа из дома — это постоянно отвлекаться на ребенка, на то, чтобы сходить к холодильнику, чтобы посмотреть в окно или помочь близким. Если ты живешь в одно- или двухкомнатной квартире, еще с детьми и другими домочадцами, которые работают, я сомневаюсь, что это очень эффективно. Для других это наоборот.
Очень важно четко разделять домашнее и рабочее, потому что другие сотрудники стали жаловаться на то, что понятие рабочего дня, которое до этого укладывалось хотя бы в девять часов, теперь полностью растянулось как для них, так и для начальства, —
То же самое случилось в голове у некоторых руководителей. Они думают, что человек все равно работает из дома, и тогда понятие рабочего дня растягивается. Это тоже большая проблема. Если у тебя есть навыки саморегуляции, если твои коллеги уважают понятие рабочего дня, тогда можно продолжать работать из дома».
Стоит ли постоянно стремиться к успеху?
«Желание достигать и показывать свои достижения лежит в корне человеческих потребностей. Общество зиждется на культе успеха и этим порождает большое количество неврозов.
Человек ставит себе внешние упрощенные цели. Никто же не говорил, что для высокого статуса нужен дорогой автомобиль или зарплата в Х рублей. Тем не менее общество показывает среднюю температуру по больнице, и нам хочется быть выше нее. Иногда в погоне за внешними целями мы забываем, что, может, это все не очень-то нам и нужно.
К тому же какая-то часть людей все равно будет оставаться неуспешной, несмотря на стремления, —
Когда сотрудники могут быть неуверены в себе и что с этим делать
Человек пришел в компанию, был полон сил и энтузиазма. Он считал себя хорошим специалистом, пока не столкнулся с чередой сложностей, с которыми не смог справиться. Работник стал неуверенным и поймал себя на мысли, что не годится для этой работы. И стало казаться, что цели компании не совпадают с возможностями и видением работника.
«В этой ситуации сотруднику надо помочь проанализировать эти цели и честно ответить самому себе на несколько вопросов, —
Александр Рикель считает, что после такого анализа наедине с собой, работнику необходимо прийти к руководителю и объяснить, по какой причине цели, которые перед ним поставили, ему не подходят. Эксперт советует предложить работнику подготовить альтернативные варианты, которые могут устроить и его, и компанию. Это взрослая позиция. И руководителям не стоит этого бояться, а лучше всячески поощрять. Это не то же самое, что какой-то необоснованный отказ от выполнения задачи.
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«В погоне за внешними целями мы забываем, что, может, это все не очень-то нам и нужно». Советы для бизнеса от психолога Александра Рикеля
В бизнесе, как и в жизни, очень многое строится на психологии. И владельцам бизнеса или топ-менеджерам нужно хорошо разбираться в разных неочевидных процессах...
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