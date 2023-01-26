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Президент Беларуси прибыл с визитом в ОАЭ

26.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает агентство «БелТа».

«Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Абу-Даби», – отмечается в сообщении.

Александр Лукашенко прибыл в ОАЭ по приглашению руководства страны. В ходе визита белорусского лидера запланировано проведение ряда переговоров и встреч.

О получении соответствующего приглашения Лукашенко сообщил 20 января в ходе посещения выставки «Беларусь интеллектуальная».

Ранее стала известно, что после визита на Ближний Восток президент Беларуси направится в Африку. Лукашенко посетит Республику Зимбабве по приглашению лидера страны Эммерсона Мнангагвы.



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В ходе визита белорусского лидера запланировано проведение ряда переговоров и встреч.
 
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