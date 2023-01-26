Президент Беларуси прибыл с визитом в ОАЭ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает агентство «БелТа» .

«Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Абу-Даби», – отмечается в сообщении.

Александр Лукашенко прибыл в ОАЭ по приглашению руководства страны. В ходе визита белорусского лидера запланировано проведение ряда переговоров и встреч.

О получении соответствующего приглашения Лукашенко сообщил 20 января в ходе посещения выставки «Беларусь интеллектуальная» .