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Президент Беларуси прибыл с визитом в ОАЭ
26.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает агентство
Александр Лукашенко прибыл в ОАЭ по приглашению руководства страны. В ходе визита белорусского лидера запланировано проведение ряда переговоров и встреч.
О получении соответствующего приглашения Лукашенко сообщил 20 января в ходе посещения выставки
Ранее стала известно, что после визита на Ближний Восток президент Беларуси направится в Африку. Лукашенко
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В ходе визита белорусского лидера запланировано проведение ряда переговоров и встреч.
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