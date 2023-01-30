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Как стать цифровой компанией и обойти конкурентов? Онлайн-форум «Трансформания», 9-10 февраля
30.01.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Цель форума — показать максимум возможностей развития бизнеса с помощью цифровых технологий и помочь тем самым компаниям разного масштаба найти свою модель диджитализации.
Представители малого и среднего бизнеса, которые имеют более скромные человеческие и финансовые ресурсы в отличие от крупных предприятий, благодаря цифровым технологиям могут, например:
Вовремя внедренные цифровые решения позволяют компании не только обеспечить жизнеспособность, но и двигаться вперед, увеличивать производительность и повышать гибкости бизнеса.
Программа форума уникальна — в течение двух дней вас ждут доклады, мастер-классы и мастермайнд. Но обо всем по порядку.
В первый день эксперты погрузят вас в контекст. Вы узнаете, как технологии развиваются в мире, какие лучшие практики используются бизнесом.
Во втором и третьем блоке первого дня разберем отдельные задачи, процессы и инструменты для их автоматизации и цифровизации, продемонстрируем, как это работает.
Завершат этот день выступления, которые нацелены показать, как происходит процесс внедрения технологий и апробации новых решений в бизнесе, а также вдохновить вас успешными примерами цифровой трансформации.
Во второй день в рамках мастер-классов вы сможете вместе со спикерами подробно разобрать наиболее насущные темы. А на мастермайнде уже в формате двусторонней связи обсудить свои задачи и гипотезы с приглашенными экспертами. У вас будет уникальная возможность получить консультацию от практиков и увидеть разные пути решения своей задачи.
Какие технологии и инструменты разберем на форуме?
За два дня активного участия в мероприятии, у вас будет возможность понять:
Стратегический партнер форума: Битрикс24.
Организатор: Digital Line.
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Цель форума - показать максимум возможностей развития бизнеса с помощью цифровых технологий и помочь тем самым компаниям разного масштаба найти свою модель...
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