Как стать цифровой компанией и обойти конкурентов? Онлайн-форум «Трансформания», 9-10 февраля

Источник материала: ProBusiness

Цель форума — показать максимум возможностей развития бизнеса с помощью цифровых технологий и помочь тем самым компаниям разного масштаба найти свою модель диджитализации.

Представители малого и среднего бизнеса, которые имеют более скромные человеческие и финансовые ресурсы в отличие от крупных предприятий, благодаря цифровым технологиям могут, например:

охватить более широкую клиентскую базу;

легче интегрироваться в структуру глобальных рынков;

добиться масштабирования без наращивания массы.

Вовремя внедренные цифровые решения позволяют компании не только обеспечить жизнеспособность, но и двигаться вперед, увеличивать производительность и повышать гибкости бизнеса.

Форум «Трансформания» пройдет в онлайн-формате 9−10 февраля 2023 года. Посмотреть трансляцию первого дня можно будет бесплатно.

Программа форума уникальна — в течение двух дней вас ждут доклады, мастер-классы и мастермайнд. Но обо всем по порядку.

В первый день эксперты погрузят вас в контекст. Вы узнаете, как технологии развиваются в мире, какие лучшие практики используются бизнесом.

Во втором и третьем блоке первого дня разберем отдельные задачи, процессы и инструменты для их автоматизации и цифровизации, продемонстрируем, как это работает.

Завершат этот день выступления, которые нацелены показать, как происходит процесс внедрения технологий и апробации новых решений в бизнесе, а также вдохновить вас успешными примерами цифровой трансформации.

Во второй день в рамках мастер-классов вы сможете вместе со спикерами подробно разобрать наиболее насущные темы. А на мастермайнде уже в формате двусторонней связи обсудить свои задачи и гипотезы с приглашенными экспертами. У вас будет уникальная возможность получить консультацию от практиков и увидеть разные пути решения своей задачи.

Какие технологии и инструменты разберем на форуме?

технологии дисрапторы следующей волны, как обычный бизнес может использовать технологические тренды для собственного развития;

что такое low-code и чем он выгоден для бизнеса;

как меняются требования к интерфейсам и каналам цифрового взаимодействия с клиентами;

как обеспечить омниканальность, персонализацию, интеграцию коммуникаций цифрового и физического пространств, и почему это важно;

как перейти на электронный документооборот во внутренних и внешних коммуникациях;

что и как необходимо оцифровать, чтобы повысить качество управленческих решений и эффективность;

как владельцам сайтов работать с персональными данными и соблюдать действующее законодательство.

Если вы хотите усилить свои конкурентные преимущества, укрепить способность оперативно реагировать на вызовы рынка, увеличить удовлетворенность потребителей и в целом повысить эффективность своего бизнеса, переходите по ссылке и регистрируйтесь на онлайн-форум «Трансформания».

За два дня активного участия в мероприятии, у вас будет возможность понять:

с чего начать этот путь;

как пройти его комфортно;

нащупать подходящие инструменты;

найти партнеров для цифровой трансформации своего бизнеса.

Стратегический партнер форума: Битрикс24.

Организатор: Digital Line.