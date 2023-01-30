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«Бывает, мне не говорят, куда везут и кого я буду снимать. Это стоит от $2000». Как художник зарабатывает на создании фотографий по технологии XIX века

30.01.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Бывает, мне не говорят, куда везут и кого я буду снимать. Это стоит от 00». Как художник зарабатывает на создании фотографий по технологии XIX века
Георгий Кеймах. Фото предоставлены героем статьи.

Современный российский художник Георгий Кеймах специализируется на аналоговой фотографии. Он один из немногих, кто смог сделать искусство бизнесом, а бизнес превратить в искусство. Георгий проводит необычные выставки, а также развивает выездную фотостудию «Шипр». «Про бизнес» поговорил с художником и предпринимателем о том, как он пришел к идее альтернативной фотографии и с какими неудачами пришлось на этом пути смириться.

«Фотография — это не только „кусок кода“»

Георгий занимается современным искусством с 2002 года. На это его вдохновила преподаватель из Московского арт колледжа (на самом деле тогда он назывался просто «колледж № 14») — там готовили рекламщиков, но преподавали и художники. В начале 2000-х в Москве не существовало других университетов и школ, где можно было бы получить эти знания.

Свой «визуальный язык» появился у Георгия около 2009 года. Его идея заключалась в том, что он брал изображения, обычно используемые в нехудожественных целях — скриншоты с веб-камер и камер наблюдения, ксерокопии, любительские съемки «на мыльницу». Его интересовала тема искусства «вне галереи».

— Уход из искусства — и есть искусство, — считает Георгий. — Что такое правда? Насколько можно верить фотографиям? Какой эффект она производит? Именно нехудожественные фото создают эффект документальности.

«Бывает, мне не говорят, куда везут и кого я буду снимать. Это стоит от 00». Как художник зарабатывает на создании фотографий по технологии XIX века

— В России и Советском Союзе всегда считали, что фотография — какой-то особый жанр, больше связанный с репортажем, документалистикой, который к современному искусству имеет мало отношения. Но в Европе и Америке фотография сильно вовлечена в современное искусство, — рассказывает Георгий. — После «цифровой революции» и поголовного перехода на «цифру» большинство людей думали, что пленка и другие аналоговые технологии как носитель информации никому не нужны. Но к 2010 году стало понятно, что именно аналоговые фото создают эффект правдивости — есть ощущение, что это получено «не рукотворным методом» и не фотошопится.

Именно это направление привлекло Георгия. К тому же, он увидел в этом свободную нишу — как для искусства, так и для бизнеса. Он стал тестировать альтернативные фотопроцессы — это использование старинных или параллельных технологий, которые не были развиты в свое время, но сейчас появилась возможность развить их дальше. Такими технологиями занимаются в мире немногие, может сотня человек в каждой стране:

— Например, амбротипия (он же «тинтайп») — процесс, когда стекло или металлическую пластину поливают жидкой эмульсией и нитратом серебра, после чего за пару минут нужно сделать фотографию. Технология пришла из 1860-х годов: по ней делали одни из первых портретов, еще до даггеротипии. Это сложный, кропотливый и трудоемкий процесс. Для второй половины XIX века это был настоящий прорыв — люди в Америке, уходя на фронт, делали на память такие фотографии. И с 2019 года эта фотография получила второе дыхание, даже появилась небольшая индустрия, производящая химикаты и товары для нее, — делится предприниматель.

«Бывает, мне не говорят, куда везут и кого я буду снимать. Это стоит от 00». Как художник зарабатывает на создании фотографий по технологии XIX века

Интерес к старинным методам вырос из-за того, что сейчас нет физических фотографий. Людям нечего «подержать в руках», образуются «фантомные боли», и отсутствие тактильного ощущения от «фотокарточки» также обострилось.

— Фотография стала «единицей информации», «набором цифр» — это скорее сообщение в мессенджере, чем артефакт и документ. Ее нельзя подержать, это уже не физически существующий объект, а цифровой код, — констатирует мастер.

Георгий как художник уловил эту тенденцию и решил ею воспользоваться.

Выездное фотоателье

Раньше на свадьбах была фотозона, там фотографировали людей и дарили им магнитики с их фото. То, что делает Георгий, на первый взгляд, чем-то похоже. У него есть свое выездное фотоателье, где он снимает старинными деревянными камерами и там же проявляет фотографии по технологии XIX века.

Это довольно популярная услуга на вечеринки, свадьбы, частные корпоративы. Заказчики — состоятельные люди не только из Москвы, но и со всей России.

— Бывает, что со мной связывается агент публичного человека и не говорит, куда меня везут и кого я буду снимать, — делится Георгий. — Все, что снимается в этом проекте, защищено договором о неразглашении. Такая услуга стоит от $ 2000. Кажется, что это много, но в той же Америке такой эксклюзив стоил бы в 5 раз дороже.

Аналоговый процесс, позволяющий увидеть все этапы создания изображения, похож на некий мистический обряд. Я стою с большим фотоаппаратом гармошкой и делаю фото, а затем гости могут сразу видеть, как появляется снимок. Это дарит им эмоции и новизну.

Высокий сезон заказов — праздники, особенно Новый год. Но есть и обратная сторона медали — это личное присутствие. Поэтому во время пандемии заказов практически не было: весь 2020 год Георгий был без работы.

Над проектом работает команда до 10 человек, но чаще всего художник работает в паре со своей супругой.

«Бывает, мне не говорят, куда везут и кого я буду снимать. Это стоит от 00». Как художник зарабатывает на создании фотографий по технологии XIX века

Художник воспринимает это не только как бизнес, но и как художественное исследование (понятие «artistic research»). Это гибрид науки, социологии и искусства. Посещение богатых и известных людей позволяет изучать разделение их ролей, повседневные привычки.

Что понадобилось для старта и какие есть сложности

Старт у этого необычного бизнеса был тоже нестандартный. В 2013 году у Георгия и команды была идея-челлендж «запустить бизнес не дороже 10 тысяч российских рублей» (то есть $ 147). Для этого потребовалось взять напрокат Polaroid и купить для него кассеты, также приобрести смешные фотообои. Получилась фотозона для хипстеров, и впервые они выставились с ней на одном фестивале. Первые фото стоили $ 7, и все заработанные деньги потратили на развитие. Потом был заказ в элитном магазине, а после этого главная инвестиция команды заключалась в трате компетенций и времени, деньги играли минимальную роль.

В какой-то момент у команды появился микроинвестор, который вложил в проект около $ 5 тысяч. Это было нечто экзотическое — фотостудия, она же гибрид магазина и театра. Но проект был скорее неудачным и команда убедилась, что в будущем таких инвестиций лучше избегать.

По мнению Георгия, если бы кто-то решился открыть клон его нынешнего бизнеса, допустим, в Москве, то на приобретение такого оборудования для одной выездной «точки» пришлось бы потратить около $ 15 тысяч (не считая времени на подбор и обучение сотрудников). И еще около $ 20 тысяч — на то, чтобы сформировать скромную лабораторию с запасом необходимых материалов для работы.

А чтобы проект развивался, нужны постоянные вливания на исследования: просто ездить на заказы со старой техникой довольно сложно, растет потребность в качестве, скорости и уровне сервиса. К слову, у Георгия сейчас готовы к работе 3 выездные команды с оборудованием, и минимум треть заработанных денег реинвестируется на дальнейшее развитие.

«Искусственная» сторона бизнеса

Бизнес Георгия строится не только на работе выездного ателье. Он также старается максимально монетизировать и свое искусство — проводит выставки. По мнению Георгия, сложно обобщенно сказать, сколько зарабатывают художники: все зависит от экспертного уровня:

— Хорошо зарабатывающих художников мало, плохо зарабатывающих — много. Как в любой сфере. Выставки приносят больше молодым художникам. У «матерых» больше работает имя, социальные связи, люди больше покупают напрямую, не обязательно на вернисажах.

«Фишка» выставок Георгия в том, что в их процессе он часто проводит какие-то активности, например фотографирует людей, что положительно влияет на продажи. При этом он использует технологии, которые сложны и не тиражируемы — то есть у снимка нет цифровой копии. Георгий считает, что ему удалось «нащупать» достаточно необычный способ заработка на фотографиях: это редкий пример, когда фотография сама по себе является отдельным жанром современного искусства.

«Бывает, мне не говорят, куда везут и кого я буду снимать. Это стоит от 00». Как художник зарабатывает на создании фотографий по технологии XIX века

В планах у художника — и дальше поднимать актуальные вопросы современного общества посредством фотографического искусства. Эта та сфера, которая позволяет выразить свои эмоции не только автору произведений, но и зрителям и участникам.

Самую первую награду «Серебряная камера» Георгий получил в 2003 году «за лучший фоторепортаж» — но это было скорее уличное искусство, а не репортаж. Назвали именно так, чтобы людям было лучше понятно. А первую персональную выставку художник провел в 2009 году. Идея была в том, что он брал обычные предметы (тряпка, стул) и выражал их в стерео-фотографиях, играл с размерами, со светом и так далее. При этом большие объекты были на фотографиях маленькими и наоборот. Таким образом Георгий хотел донести, что привычные вещи не такие привычные и могут также вызывать какие-то чувства.

«Бывает, мне не говорят, куда везут и кого я буду снимать. Это стоит от 00». Как художник зарабатывает на создании фотографий по технологии XIX века

В 2017 году прошла выставка «Memento Mori», где Георгий делал фотографии живых людей на памятник. Художник хотел ослабить силу суеверия и показать, что не стоит бояться смерти. Главная мысль перфоманса — «все умирают, и это нормально».

— Фото делалось 12 секунд, во время которых нужно было сидеть неподвижно. Для многих это долго и мучительно, — объясняет Георгий. — На выставку приходили по записи, в течение четырех дней, а потом неделю фото висели в галерее. Участие приняли 50 человек — это много, так как на 1 фото уходит около часа. Для портрета брался лист алюминия, поливался эмульсией и солью серебра, а после попадания света получались черно-белые фотографии.

В 2018 году прошла выставка «Здесь и сейчас» — о том, как умерший человек остался в памяти у людей. Этот вопрос актуален потому, что после смерти правду о человеке уже никто не знает и каждый добавляет что-то от себя. Студия Георгия делала фотографии и они получались «странные»: из кусочков, по частям, прямо как память об умершем человеке. В этой выставке приняли участие сотни людей, получилось большое полотно из фотографий.

«Бывает, мне не говорят, куда везут и кого я буду снимать. Это стоит от 00». Как художник зарабатывает на создании фотографий по технологии XIX века

Георгий Кеймах выставлялся в ЦСИ «Гараж», музее STAM в Генте, галерее RuArts, ЦВЗ «Манеж», биеннале «Стой! Кто идёт?», является лауреатом международной премии «Merit Award», а его работы находятся в Мультимедиа Арт Музее и коллекции «Арт-Стрелки».

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Современный российский художник Георгий Кеймах специализируется на аналоговой фотографии. Он один из немногих, кто смог сделать искусство бизнесом, а бизнес...
 
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