«Бывает, мне не говорят, куда везут и кого я буду снимать. Это стоит от $2000». Как художник зарабатывает на создании фотографий по технологии XIX века

Источник материала: ProBusiness



Георгий Кеймах. Фото предоставлены героем статьи.

Современный российский художник Георгий Кеймах специализируется на аналоговой фотографии. Он один из немногих, кто смог сделать искусство бизнесом, а бизнес превратить в искусство. Георгий проводит необычные выставки, а также развивает выездную фотостудию «Шипр». «Про бизнес» поговорил с художником и предпринимателем о том, как он пришел к идее альтернативной фотографии и с какими неудачами пришлось на этом пути смириться.

«Фотография — это не только „кусок кода“»

Георгий занимается современным искусством с 2002 года. На это его вдохновила преподаватель из Московского арт колледжа (на самом деле тогда он назывался просто «колледж № 14») — там готовили рекламщиков, но преподавали и художники. В начале 2000-х в Москве не существовало других университетов и школ, где можно было бы получить эти знания.

Свой «визуальный язык» появился у Георгия около 2009 года. Его идея заключалась в том, что он брал изображения, обычно используемые в нехудожественных целях — скриншоты с веб-камер и камер наблюдения, ксерокопии, любительские съемки «на мыльницу». Его интересовала тема искусства «вне галереи».

— Уход из искусства — и есть искусство, — считает Георгий. — Что такое правда? Насколько можно верить фотографиям? Какой эффект она производит? Именно нехудожественные фото создают эффект документальности.





— В России и Советском Союзе всегда считали, что фотография — какой-то особый жанр, больше связанный с репортажем, документалистикой, который к современному искусству имеет мало отношения. Но в Европе и Америке фотография сильно вовлечена в современное искусство, — рассказывает Георгий. — После «цифровой революции» и поголовного перехода на «цифру» большинство людей думали, что пленка и другие аналоговые технологии как носитель информации никому не нужны. Но к 2010 году стало понятно, что именно аналоговые фото создают эффект правдивости — есть ощущение, что это получено «не рукотворным методом» и не фотошопится.

Именно это направление привлекло Георгия. К тому же, он увидел в этом свободную нишу — как для искусства, так и для бизнеса. Он стал тестировать альтернативные фотопроцессы — это использование старинных или параллельных технологий, которые не были развиты в свое время, но сейчас появилась возможность развить их дальше. Такими технологиями занимаются в мире немногие, может сотня человек в каждой стране:

— Например, амбротипия (он же «тинтайп») — процесс, когда стекло или металлическую пластину поливают жидкой эмульсией и нитратом серебра, после чего за пару минут нужно сделать фотографию. Технология пришла из 1860-х годов: по ней делали одни из первых портретов, еще до даггеротипии. Это сложный, кропотливый и трудоемкий процесс. Для второй половины XIX века это был настоящий прорыв — люди в Америке, уходя на фронт, делали на память такие фотографии. И с 2019 года эта фотография получила второе дыхание, даже появилась небольшая индустрия, производящая химикаты и товары для нее, — делится предприниматель.





Интерес к старинным методам вырос из-за того, что сейчас нет физических фотографий. Людям нечего «подержать в руках», образуются «фантомные боли», и отсутствие тактильного ощущения от «фотокарточки» также обострилось.

— Фотография стала «единицей информации», «набором цифр» — это скорее сообщение в мессенджере, чем артефакт и документ. Ее нельзя подержать, это уже не физически существующий объект, а цифровой код, — констатирует мастер.

Георгий как художник уловил эту тенденцию и решил ею воспользоваться.

Выездное фотоателье

Раньше на свадьбах была фотозона, там фотографировали людей и дарили им магнитики с их фото. То, что делает Георгий, на первый взгляд, чем-то похоже. У него есть свое выездное фотоателье, где он снимает старинными деревянными камерами и там же проявляет фотографии по технологии XIX века.

Это довольно популярная услуга на вечеринки, свадьбы, частные корпоративы. Заказчики — состоятельные люди не только из Москвы, но и со всей России.

— Бывает, что со мной связывается агент публичного человека и не говорит, куда меня везут и кого я буду снимать, — делится Георгий. — Все, что снимается в этом проекте, защищено договором о неразглашении. Такая услуга стоит от $ 2000. Кажется, что это много, но в той же Америке такой эксклюзив стоил бы в 5 раз дороже.

Аналоговый процесс, позволяющий увидеть все этапы создания изображения, похож на некий мистический обряд. Я стою с большим фотоаппаратом гармошкой и делаю фото, а затем гости могут сразу видеть, как появляется снимок. Это дарит им эмоции и новизну.

Высокий сезон заказов — праздники, особенно Новый год. Но есть и обратная сторона медали — это личное присутствие. Поэтому во время пандемии заказов практически не было: весь 2020 год Георгий был без работы.

Над проектом работает команда до 10 человек, но чаще всего художник работает в паре со своей супругой.





Художник воспринимает это не только как бизнес, но и как художественное исследование (понятие «artistic research»). Это гибрид науки, социологии и искусства. Посещение богатых и известных людей позволяет изучать разделение их ролей, повседневные привычки.

Что понадобилось для старта и какие есть сложности

Старт у этого необычного бизнеса был тоже нестандартный. В 2013 году у Георгия и команды была идея-челлендж «запустить бизнес не дороже 10 тысяч российских рублей» (то есть $ 147). Для этого потребовалось взять напрокат Polaroid и купить для него кассеты, также приобрести смешные фотообои. Получилась фотозона для хипстеров, и впервые они выставились с ней на одном фестивале. Первые фото стоили $ 7, и все заработанные деньги потратили на развитие. Потом был заказ в элитном магазине, а после этого главная инвестиция команды заключалась в трате компетенций и времени, деньги играли минимальную роль.

В какой-то момент у команды появился микроинвестор, который вложил в проект около $ 5 тысяч. Это было нечто экзотическое — фотостудия, она же гибрид магазина и театра. Но проект был скорее неудачным и команда убедилась, что в будущем таких инвестиций лучше избегать.

По мнению Георгия, если бы кто-то решился открыть клон его нынешнего бизнеса, допустим, в Москве, то на приобретение такого оборудования для одной выездной «точки» пришлось бы потратить около $ 15 тысяч (не считая времени на подбор и обучение сотрудников). И еще около $ 20 тысяч — на то, чтобы сформировать скромную лабораторию с запасом необходимых материалов для работы.

А чтобы проект развивался, нужны постоянные вливания на исследования: просто ездить на заказы со старой техникой довольно сложно, растет потребность в качестве, скорости и уровне сервиса. К слову, у Георгия сейчас готовы к работе 3 выездные команды с оборудованием, и минимум треть заработанных денег реинвестируется на дальнейшее развитие.

«Искусственная» сторона бизнеса

Бизнес Георгия строится не только на работе выездного ателье. Он также старается максимально монетизировать и свое искусство — проводит выставки. По мнению Георгия, сложно обобщенно сказать, сколько зарабатывают художники: все зависит от экспертного уровня:

— Хорошо зарабатывающих художников мало, плохо зарабатывающих — много. Как в любой сфере. Выставки приносят больше молодым художникам. У «матерых» больше работает имя, социальные связи, люди больше покупают напрямую, не обязательно на вернисажах.

«Фишка» выставок Георгия в том, что в их процессе он часто проводит какие-то активности, например фотографирует людей, что положительно влияет на продажи. При этом он использует технологии, которые сложны и не тиражируемы — то есть у снимка нет цифровой копии. Георгий считает, что ему удалось «нащупать» достаточно необычный способ заработка на фотографиях: это редкий пример, когда фотография сама по себе является отдельным жанром современного искусства.





В планах у художника — и дальше поднимать актуальные вопросы современного общества посредством фотографического искусства. Эта та сфера, которая позволяет выразить свои эмоции не только автору произведений, но и зрителям и участникам.

Самую первую награду «Серебряная камера» Георгий получил в 2003 году «за лучший фоторепортаж» — но это было скорее уличное искусство, а не репортаж. Назвали именно так, чтобы людям было лучше понятно. А первую персональную выставку художник провел в 2009 году. Идея была в том, что он брал обычные предметы (тряпка, стул) и выражал их в стерео-фотографиях, играл с размерами, со светом и так далее. При этом большие объекты были на фотографиях маленькими и наоборот. Таким образом Георгий хотел донести, что привычные вещи не такие привычные и могут также вызывать какие-то чувства.





В 2017 году прошла выставка «Memento Mori», где Георгий делал фотографии живых людей на памятник. Художник хотел ослабить силу суеверия и показать, что не стоит бояться смерти. Главная мысль перфоманса — «все умирают, и это нормально».

— Фото делалось 12 секунд, во время которых нужно было сидеть неподвижно. Для многих это долго и мучительно, — объясняет Георгий. — На выставку приходили по записи, в течение четырех дней, а потом неделю фото висели в галерее. Участие приняли 50 человек — это много, так как на 1 фото уходит около часа. Для портрета брался лист алюминия, поливался эмульсией и солью серебра, а после попадания света получались черно-белые фотографии.

В 2018 году прошла выставка «Здесь и сейчас» — о том, как умерший человек остался в памяти у людей. Этот вопрос актуален потому, что после смерти правду о человеке уже никто не знает и каждый добавляет что-то от себя. Студия Георгия делала фотографии и они получались «странные»: из кусочков, по частям, прямо как память об умершем человеке. В этой выставке приняли участие сотни людей, получилось большое полотно из фотографий.





Георгий Кеймах выставлялся в ЦСИ «Гараж», музее STAM в Генте, галерее RuArts, ЦВЗ «Манеж», биеннале «Стой! Кто идёт?», является лауреатом международной премии «Merit Award», а его работы находятся в Мультимедиа Арт Музее и коллекции «Арт-Стрелки».

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