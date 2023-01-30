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Соболенко поднялась на второе место в рейтинге WTA после триумфа на Australian Open

30.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Победительница Australian Open Арина Соболенко из Беларуси поднялась на второе место в обновленном в понедельник рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

На счету 24-летней теннисистки 6 100 рейтинговых очков. Возглавляет список сильнейших по-прежнему полька Ига Швентек – 10 485 очков, замыкает топ-3 Онс Жабер (Тунис) – 5 210 баллов.

Финалистка Открытого чемпионата Австралии по теннису Елена Рыбакина из Казахстана поднялась сразу на 15 мест и замыкает десятку сильнейших – 2 815 очков.

Между тем среди россиянок лучшей является Дарья Касаткина (восьмая позиция, 3 380 баллов), Вероника Кудерметова опустилась с 9-го на 11-е место – 2 740 баллов. В топ-20 находятся еще две россиянки: Екатерина Александрова – 17-е место, 2 030 очков и Людмила Самсонова – 19-я позиция, 1 905 очков.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев после неудачного выступления на Australian Open выбыл из топ-10 рейтинга ATP.



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На счету 24-летней белорусской теннисистки 6 100 рейтинговых очков. Возглавляет список сильнейших по-прежнему полька Ига Швентек – 10 485 очков
 
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