Соболенко поднялась на второе место в рейтинге WTA после триумфа на Australian Open

На счету 24-летней теннисистки 6 100 рейтинговых очков. Возглавляет список сильнейших по-прежнему полька Ига Швентек – 10 485 очков, замыкает топ-3 Онс Жабер (Тунис) – 5 210 баллов.

Финалистка Открытого чемпионата Австралии по теннису Елена Рыбакина из Казахстана поднялась сразу на 15 мест и замыкает десятку сильнейших – 2 815 очков.

Между тем среди россиянок лучшей является Дарья Касаткина (восьмая позиция, 3 380 баллов), Вероника Кудерметова опустилась с 9-го на 11-е место – 2 740 баллов. В топ-20 находятся еще две россиянки: Екатерина Александрова – 17-е место, 2 030 очков и Людмила Самсонова – 19-я позиция, 1 905 очков.