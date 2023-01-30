Погода в СНГ: Армению засыпал снегопад, в Казахстане готовятся к паводкам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Желтый» уровень погодной опасности действует в Москве и области из-за сильного ветра и гололедицы. Легкий снег, на градусниках – минус 3. О погоде в других столицах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».



Беларусь



Из-за сильного ветра в Беларуси объявили «оранжевый» уровень опасности. Порывы достигают 18 метров в секунду. Неласковая погода приготовила и порцию снега. В некоторых районах возможна метель. На дорогах скользко. Спасатели Минска рекомендуют водителям отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обходить неустойчивые конструкции.



Армения



Армения в зоне ненастья. Снегопад, который начался накануне, продолжает засыпать запад страны. В Арагацотнской области закрыты некоторые трассы. Спасатели предупредили водителей и о густом тумане в Араратской долине. Пасмурно и в Ереване. Днем весенние плюс 5, а к ночи температура уйдет в минус.



Казахстан



В Алматы у погоды весенний настрой. Днем в городе плюсовая температура. А на западе страны зима еще проявляет характер. Там столбики термометров опускаются до минус 20. Спасатели не ждут, когда солнце растопит сугробы, готовятся к сезону паводков. Так, в Актобе в зоне возможного подтопления 12 районов. Сейчас там расчищают снег, укрепляют пойму рек и запасаются мешками с песком.



Кыргызстан



Весеннее настроение и в Кыргызстане. В Бишкеке +6 и солнечно. Почти такая же погода и на севере республики – в Чуйской области. Там на деревьях и кустарниках появились почки. Сирень и рябина вот-вот готовы распуститься. Обычно такое происходит в конце марта. Приметы весны посреди зимы сняли на видео местные жители.