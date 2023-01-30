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Погода в СНГ: Армению засыпал снегопад, в Казахстане готовятся к паводкам
30.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Желтый» уровень погодной опасности действует в Москве и области из-за сильного ветра и гололедицы. Легкий снег, на градусниках – минус 3. О погоде в других столицах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
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