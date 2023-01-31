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Подарки из Беларуси и африканские танцы: Лукашенко прибыл в Зимбабве

31.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бой шаманских барабанов и африканские танцы в честь дорогого гостя – Зимбабве встречает президента Беларуси Александра Лукашенко, который прибыл с государственным визитом. Приехал не с пустыми руками. Первые лица страны уже отведали экзотический для них деликатес – белорусское мороженое. Подробнее об африканском турне Лукашенко рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Гирлянда из цветов – как знак особого уважения. Александра Лукашенко его коллега Эммерсон Мнангагва встречает в аэропорту лично, а еще сотни зимбабвийцев и артисты. В подарок гостю – африканский аутентичный колорит.

Переговоры на высшем уровне, подписание международных документов состоятся завтра. Но работа в Хараре уже с самого утра. Здесь открыли белорусско-зимбабвийский бизнес-форум.

Белорусское мороженое, колбасы, сыры – для африканского желудка еще непривычные, но производители уверены, что деликатесы займут свое место и в холодильниках, и в сердцах зимбабвийцев.

«Нам очень интересна поставка сюда сухого молока. Они достаточно неплохо его покупают. Будем смотреть ценовой фактор. Будем выстраивать отношения, конечно. Первые шаги взаимодействия», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло.

А лидер по экспорту в южноафриканскую страну – трактор «Беларус». Выглядит непривычно: с навесом вместо кабины. Сюда его не просто продают. Акцент на сервисное обслуживание и обучение. На полях Зимбабве уже трудятся почти две тысячи таких «Беларусов». Будет больше.

«Наш партнер здесь работает давно. Но результат в последние два года показывает, что те труды, которые были применены, тот фундамент нашего сотрудничества, который здесь заложен, дают результат. В ближайшие два года мы собираемся удвоить присутствие на рынке Зимбабве», – сказал генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Вовк.

И этот рынок интересен не только тяжелой, но и легкой промышленности. Сотрудничать планируют кожевенные предприятия, а белорусский трикотаж, возможно, скоро будут шить из африканского хлопка.

«Здесь есть предприятие достаточно по мощности крупное. Около пяти тысяч тонн хлопковой пряжи они производят в год. Будем разговаривать, какой объем они смогут зарезервировать под поставку на белорусский рынок», – рассказала председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

Всего в Хараре в эти дни приехали представители трех десятков белорусских предприятий. Для них зимбабвийское направление может стать полноценной альтернативой западному. Уже подписаны соглашения и договоры о сотрудничестве в машиностроении, сельском хозяйстве и других сферах. Нынешний товарооборот Беларуси и Зимбабве составляет 50 миллионов долларов.



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В понедельник, 30 января, в Хараре был открыт белорусско-зимбабвийский бизнес-форум. Уже подписаны соглашения и договоры о сотрудничестве в машиностроении,...
 
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