Подарки из Беларуси и африканские танцы: Лукашенко прибыл в Зимбабве

«Нам очень интересна поставка сюда сухого молока. Они достаточно неплохо его покупают. Будем смотреть ценовой фактор. Будем выстраивать отношения, конечно. Первые шаги взаимодействия», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло.

А лидер по экспорту в южноафриканскую страну – трактор «Беларус». Выглядит непривычно: с навесом вместо кабины. Сюда его не просто продают. Акцент на сервисное обслуживание и обучение. На полях Зимбабве уже трудятся почти две тысячи таких «Беларусов». Будет больше.

«Наш партнер здесь работает давно. Но результат в последние два года показывает, что те труды, которые были применены, тот фундамент нашего сотрудничества, который здесь заложен, дают результат. В ближайшие два года мы собираемся удвоить присутствие на рынке Зимбабве», – сказал генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Вовк.

И этот рынок интересен не только тяжелой, но и легкой промышленности. Сотрудничать планируют кожевенные предприятия, а белорусский трикотаж, возможно, скоро будут шить из африканского хлопка.

«Здесь есть предприятие достаточно по мощности крупное. Около пяти тысяч тонн хлопковой пряжи они производят в год. Будем разговаривать, какой объем они смогут зарезервировать под поставку на белорусский рынок», – рассказала председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

Всего в Хараре в эти дни приехали представители трех десятков белорусских предприятий. Для них зимбабвийское направление может стать полноценной альтернативой западному. Уже подписаны соглашения и договоры о сотрудничестве в машиностроении, сельском хозяйстве и других сферах. Нынешний товарооборот Беларуси и Зимбабве составляет 50 миллионов долларов.