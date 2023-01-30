Новое лицо: пластическая хирургия вошла в топ-5 направлений медицинского экспорта в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Я каждые 2-3 месяца чуть-чуть докалываю, что-то делаю. У меня уже фанатичная история пошла», – утверждает фитнес-тренер Вика Свит.





«В каждую эпоху свои игрушки. Мы все хотим быть прет-а-порте, а становимся масс-маркетом», – заметила психолог Наталья Олифирович.

Новые стандарты красоты рождаются в руках белорусских хирургов. А уже как такой возможностью распоряжаются пациенты – выбор каждого.

«Пациенту должен понравиться результат. Все!» – мнение пластического хирурга Олега Яцкевича.

В лидерах – операции на груди, подтяжка лица, коррекция носа, ушных раковин, родовых и возрастных изменений тела. Люди обращаются к медикам уже с 35 лет. Эксперты отмечают, возраст пациентов молодеет.

«Мне 33 года. И я не хочу выглядеть, как бабушка. И поэтому я дала слово, что буду каждый год постоянно себя поддерживать», – уверена фитнес-тренер Вика Свит.

Увлеклась пластикой она 8 лет назад. Теперь в медкнижке красоты одна крупная, несколько мелких операций и десятки инъекций. И через 2-3 месяца – снова на процедуру.

«Много хейта по этому поводу в соцсетях. Люди даже подходят и говорят: переборщила, у тебя большие губы. Зачем ты опять поедешь в медицинский центр?» – утверждает фитнес-тренер.

Успех операции зависит не только от врача. ЧТО будет сразу после операции – хирург понимает, но КАК поведет себя организм в процессе восстановления – вопрос спорный.





«Пытаются все время все сделать минимально инвазивно. Тогда более предсказуемый результат можем получить. Развиваются и цифровые технологии, которые позволяют смоделировать и произвести 3D-печать, скажем, имплантатов подбородочной области нижней челюсти, угловых областей на лице», – говорит пластический хирург Олег Яцкевич.

Цена равно качество – успешный медицинский тандем. В Беларусь приезжают иностранные пациенты из СНГ, Прибалтики, Западной Европы и США. К работе с ними подключаются операторы по продаже медуслуг.

«На рынке Восточной Европы Беларусь привлекает своими ценами. От Прибалтики и Польши могут отличаться от 50 до 100%, от Западной Европы могут отличаться в 3-4 раза. Но без качественных операций и врачей никакой ценой конкуренцию на этом рынке не выиграть», – рассказывает директор медицинской компании Владислав Андросов.

В пакете услуг для иностранцев: консультации, лабораторные исследования, индивидуальная программа лечения. А также билеты, проживание, питание и послеоперационное наблюдение.

«По разным направлениям пластической хирургии мы сотрудничаем с разными врачами. В основном, из Минска, но в последний год-полтора Брест и Гродно становятся более актуальны. Потому что безвизовый режим с Прибалтикой и интерес из Польши», – отмечает Владислав Андросов.

Например, к комбустиологам Беларуси с ожоговыми травмами ежегодно обращается порядка 30 тысяч человек. И это тоже часть пластической хирургии. Так случай с белорусским подростком СМИ пересказывали несколько месяцев. Парень вынес маленького брата из горящего дома. Тогда же юный спасатель сам получил ожоги. Повреждено более 50% тела. И его история – не про красоту, а в первую очередь про здоровье.





«Данный случай неординарный. И потребовалась мобилизация всего накопленного практического опыта. Применение новейших современных технологий лечения», – говорит заведующий детским ожоговым отделением Больницы скорой медицинской помощи Минска Игорь Зеленко.

За жизнь Романа боролись десятки лучших врачей. И не только Беларуси. Дистанционно помогали российские медики.

«Получив травму в детском возрасте, сам пациент растет дальше благополучно. Но измененная, рубцовая кожа, не растет так, как нормальная, не растягивается. Приходится таких пациентов лечить. И дети становятся нашими хроническими пациентами до достижения взрослого состояния. Для пересадки, в первую очередь, используется собственная кожа пациента. Также это могут быть заменители искусственного происхождения или даже животного происхождения. Эти технологии использовались у Романа», – рассказывает декан хирургического факультета БЕЛМАПО, главный комбустиолог Минздрава Беларуси Алексей Часнойть.

В Республиканском ожоговом центре Роман перенес 24 оперативных вмешательства. Половина из них была связана с пересадкой кожи или пересадкой культивированных клеток кожи.





За свой недетский подвиг подросток уже в 12 лет получил орден «За личное мужество». Из рук президента Беларуси.

«И как в старых стихах «Что же, красота, понять не могут люди: сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?». Для каждого это свое» – заметила психолог Наталья Олифирович.