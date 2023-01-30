|
Новое лицо: пластическая хирургия вошла в топ-5 направлений медицинского экспорта в Беларуси
30.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Я каждые 2-3 месяца чуть-чуть докалываю, что-то делаю. У меня уже фанатичная история пошла», – утверждает фитнес-тренер Вика Свит.
«В каждую эпоху свои игрушки. Мы все хотим быть прет-а-порте, а становимся масс-маркетом», – заметила психолог Наталья Олифирович.
Новые стандарты красоты рождаются в руках белорусских хирургов. А уже как такой возможностью распоряжаются пациенты – выбор каждого.
«Пациенту должен понравиться результат. Все!» – мнение пластического хирурга Олега Яцкевича.
В лидерах – операции на груди, подтяжка лица, коррекция носа, ушных раковин, родовых и возрастных изменений тела. Люди обращаются к медикам уже с 35 лет. Эксперты отмечают, возраст пациентов молодеет.
Увлеклась пластикой она 8 лет назад. Теперь в медкнижке красоты одна крупная, несколько мелких операций и десятки инъекций. И через 2-3 месяца – снова на процедуру.
«Много хейта по этому поводу в соцсетях. Люди даже подходят и говорят: переборщила, у тебя большие губы. Зачем ты опять поедешь в медицинский центр?» – утверждает фитнес-тренер.
Успех операции зависит не только от врача. ЧТО будет сразу после операции – хирург понимает, но КАК поведет себя организм в процессе восстановления – вопрос спорный.
«Пытаются все время все сделать минимально инвазивно. Тогда более предсказуемый результат можем получить. Развиваются и цифровые технологии, которые позволяют смоделировать и произвести 3D-печать, скажем, имплантатов подбородочной области нижней челюсти, угловых областей на лице», – говорит пластический хирург Олег Яцкевич.
Цена равно качество – успешный медицинский тандем. В Беларусь приезжают иностранные пациенты из СНГ, Прибалтики, Западной Европы и США. К работе с ними подключаются операторы по продаже медуслуг.
В пакете услуг для иностранцев: консультации, лабораторные исследования, индивидуальная программа лечения. А также билеты, проживание, питание и послеоперационное наблюдение.
«По разным направлениям пластической хирургии мы сотрудничаем с разными врачами. В основном, из Минска, но в последний год-полтора Брест и Гродно становятся более актуальны. Потому что безвизовый режим с Прибалтикой и интерес из Польши», – отмечает Владислав Андросов.
Например, к комбустиологам Беларуси с ожоговыми травмами ежегодно обращается порядка 30 тысяч человек. И это тоже часть пластической хирургии. Так случай с белорусским подростком СМИ пересказывали несколько месяцев. Парень вынес маленького брата из горящего дома. Тогда же юный спасатель сам получил ожоги. Повреждено более 50% тела. И его история – не про красоту, а в первую очередь про здоровье.
«Данный случай неординарный. И потребовалась мобилизация всего накопленного практического опыта. Применение новейших современных технологий лечения», – говорит заведующий детским ожоговым отделением Больницы скорой медицинской помощи Минска Игорь Зеленко.
За жизнь Романа боролись десятки лучших врачей. И не только Беларуси. Дистанционно помогали российские медики.
В Республиканском ожоговом центре Роман перенес 24 оперативных вмешательства. Половина из них была связана с пересадкой кожи или пересадкой культивированных клеток кожи.
За свой недетский подвиг подросток уже в 12 лет получил орден «За личное мужество». Из рук президента Беларуси.
«И как в старых стихах «Что же, красота, понять не могут люди: сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?». Для каждого это свое» – заметила психолог Наталья Олифирович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые стандарты красоты рождаются в руках белорусских хирургов. А уже как такой возможностью распоряжаются пациенты – выбор каждого.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)