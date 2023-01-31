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Лукашенко подарил президенту Зимбабве трактор «Беларус»
31.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский президент Александр Лукашенко, находящийся в Зимбабве с государственным визитом, подарил руководителю этой африканской страны Эммерсону Мнангагве трактор, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Лукашенко подарил Мнангагве трактор для его личного подсобного хозяйства», – сказано в посте. Речь идет о тракторе «Беларус», модель 923. Техника имеет четырехцилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, муфту сцепления замкнутого типа и сухие трехдисковые тормоза. Мощность трактора – 95,2 лошадиных сил.
В ответ Мнангагва преподнес Лукашенко чучело льва.
Напомним, осенью прошлого года белорусский лидер подарил трактор «Беларус» президенту России
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В ответ Эммерсон Мнангагва преподнес белорусскому лидеру чучело льва.
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