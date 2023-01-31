ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко подарил президенту Зимбабве трактор «Беларус»

31.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский президент Александр Лукашенко, находящийся в Зимбабве с государственным визитом, подарил руководителю этой африканской страны Эммерсону Мнангагве трактор, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко подарил Мнангагве трактор для его личного подсобного хозяйства», – сказано в посте. Речь идет о тракторе «Беларус», модель 923. Техника имеет четырехцилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, муфту сцепления замкнутого типа и сухие трехдисковые тормоза. Мощность трактора – 95,2 лошадиных сил.

В ответ Мнангагва преподнес Лукашенко чучело льва.

Напомним, осенью прошлого года белорусский лидер подарил трактор «Беларус» президенту России Владимиру Путину на 70-летие.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ответ Эммерсон Мнангагва преподнес белорусскому лидеру чучело льва.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Монетизатор»: игра по прокачке креативного мышления в Клуб Про бизнес
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2023
Mir24.TV Belarus
31.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика