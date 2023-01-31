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«Монетизатор»: игра по прокачке креативного мышления в Клуб Про бизнес
31.01.2023 19:57 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
24 февраля Клуб Про бизнес проводит в Минске одну из самых популярных бизнес-игр на постсоветском пространстве: «Монетизатор».
Участники выбирают несколько бизнес-кейсов (заданий), чтобы потренироваться в создании креативных решений и освоить технологию мозгового штурма.
С чего начинается игра? С распределения на команды. У каждой будет собственная бизнес-ниша. Затем участники выбирают карточки с двумя кейсами: по темам коллабораций и инсайтов, новых идей для бизнеса.
Капитан команды запускает «Монетизатор»! Вы потренируетесь на практике: ⠀
В чем результаты?
Ведущая: Валентина Дамбовская, сертифицированной игропрактик, организатор и ведущая финансовых бизнес-игр.
Дата: 24 февраля 2023. Место: Минск, отель «Реннесанс».
Вы еще не в Клубе Про бизнес? Чтобы принять участие в игре, оформите разовое посещение Клуба.
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Что такое Клуб Про бизнес?
Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.
В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)
На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.
Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео:
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Генеральный партнер Клуба:
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Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой!
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24 февраля Клуб Про бизнес проводит в Минске одну из самых популярных бизнес-игр на постсоветском пространстве: «Монетизатор».
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