«Монетизатор»: игра по прокачке креативного мышления в Клуб Про бизнес

Источник материала: ProBusiness

24 февраля Клуб Про бизнес проводит в Минске одну из самых популярных бизнес-игр на постсоветском пространстве: «Монетизатор».

Участники выбирают несколько бизнес-кейсов (заданий), чтобы потренироваться в создании креативных решений и освоить технологию мозгового штурма.

С чего начинается игра? С распределения на команды. У каждой будет собственная бизнес-ниша. Затем участники выбирают карточки с двумя кейсами: по темам коллабораций и инсайтов, новых идей для бизнеса.

Капитан команды запускает «Монетизатор»! Вы потренируетесь на практике: ⠀

Как привлекать клиентов, не затрачивая рекламные бюджеты

Как увеличивать средний чек

Где искать дополнительные источники дохода

В чем результаты?

Игра помогает мыслить нестандартно

Есть возможность посмотреть на бизнес и маркетинг под новым углом

Полезные тренировки по созданию коллабораций

Ведущая: Валентина Дамбовская, сертифицированной игропрактик, организатор и ведущая финансовых бизнес-игр.



Валентина Домбровская

Дата: 24 февраля 2023. Место: Минск, отель «Реннесанс».

Регистрация участников стартует в 18:30. Играем с 19:00 до 21:00. Ждем вас!

Вы еще не в Клубе Про бизнес? Чтобы принять участие в игре, оформите разовое посещение Клуба.

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

Что такое Клуб Про бизнес?

Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)

На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.



Фото: probusiness.io

Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео:

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Генеральный партнер Клуба:





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