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«За Африкой будущее!»: Лукашенко оценил перспективы сотрудничества с Зимбабве

01.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил своему зимбабвийскому коллеге трактор «Беларус» для использования в личном подсобном хозяйстве Эммерсона Мнангагвы. Лукашенко находится в южноафриканской стране с государственным визитом, передает «МИР 24».

«Мы идем в Африку не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. А идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве», – сказал белорусский лидер.

Встреча прошла в официальной резиденции президента Зимбабве. Лидеры подписали пакет международных документов, среди них – меморандум о взаимном признании дипломов об образовании, контракты на поставку сельскохозяйственной и строительной техники, договор о взаимодействии в лесной промышленности. Ранее Беларусь поставила в Зимбабве почти две тысячи тракторов. В этом году в африканскую страну направят вдвое больше сельхозмашин на сумму почти 70 миллионов долларов. Эммерсон Мнангагва отметил, что благодаря Беларуси Зимбабве раз и навсегда решила вопрос продовольственной безопасности страны. После переговоров Александр Лукашенко заявил: «За Африкой будущее!»

После переговоров у президентов прошла церемония передачи Зимбабве белорусской техники.



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Президенты стран подписали пакет международных документов, среди них – меморандум о взаимном признании дипломов об образовании, контракты на поставку...
 
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