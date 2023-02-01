«За Африкой будущее!»: Лукашенко оценил перспективы сотрудничества с Зимбабве

«Мы идем в Африку не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. А идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве», – сказал белорусский лидер.

Встреча прошла в официальной резиденции президента Зимбабве. Лидеры подписали пакет международных документов, среди них – меморандум о взаимном признании дипломов об образовании, контракты на поставку сельскохозяйственной и строительной техники, договор о взаимодействии в лесной промышленности. Ранее Беларусь поставила в Зимбабве почти две тысячи тракторов. В этом году в африканскую страну направят вдвое больше сельхозмашин на сумму почти 70 миллионов долларов. Эммерсон Мнангагва отметил, что благодаря Беларуси Зимбабве раз и навсегда решила вопрос продовольственной безопасности страны. После переговоров Александр Лукашенко заявил: «За Африкой будущее!»

После переговоров у президентов прошла церемония передачи Зимбабве белорусской техники.