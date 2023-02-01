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Какие изменения ожидают белорусов с февраля?
01.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С 1 февраля индивидуальные предприниматели и
Традиционно с 1 февраля в Беларуси обновляется бюджет прожиточного минимума. Он увеличится на полпроцента и составит 341 белорусский рубль, в российских это почти девять тысяч. Автоматически пересматриваются и отдельные социальные выплаты.
Вырастут ежемесячные пособия на ребенка до трех лет. Увеличится и одноразовая матпомощь при рождении детей. За первого ребенка государство перечислит маме 3 414 белорусских рублей, за второго и последующего 4 780. В российских это соответственно 89,5 тысячи и 125 тысяч.
Подрастут и так называемые «возвратные» доплаты пенсионерам 75 лет и старше, а также ветеранам Великой Отечественной войны и почетным донорам.
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С 1 февраля индивидуальные предприниматели и самозанятые белорусы будут делать больше отчислений. Раньше платили 6% от прибыли. Сейчас сборы увеличились от...
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