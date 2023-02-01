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Какие изменения ожидают белорусов с февраля?

01.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С 1 февраля индивидуальные предприниматели и самозанятые белорусы будут делать больше отчислений. Раньше платили 6% от прибыли. Сейчас сборы увеличились от полутора до трех раз. Под уплату единого налога подпадают 37 видов деятельности: услуги парикмахера, диджея, сборщика мебели или клининга. Какие еще изменения ожидают белорусов, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Традиционно с 1 февраля в Беларуси обновляется бюджет прожиточного минимума. Он увеличится на полпроцента и составит 341 белорусский рубль, в российских это почти девять тысяч. Автоматически пересматриваются и отдельные социальные выплаты.

Вырастут ежемесячные пособия на ребенка до трех лет. Увеличится и одноразовая матпомощь при рождении детей. За первого ребенка государство перечислит маме 3 414 белорусских рублей, за второго и последующего 4 780. В российских это соответственно 89,5 тысячи и 125 тысяч.

«Новыми выплатами будут охвачены порядка 200 тысяч детей. Размеры пособия по уходу за ребенком до трех лет пересматриваются два раза в год. Пособия, исчисляемые из бюджета прожиточного минимума, пересматриваются четыре раза в год при увеличении бюджета прожиточного минимума», – рассказала начальник управления Министерства по труду и социальной защите Светлана Белаш.

Подрастут и так называемые «возвратные» доплаты пенсионерам 75 лет и старше, а также ветеранам Великой Отечественной войны и почетным донорам.



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С 1 февраля индивидуальные предприниматели и самозанятые белорусы будут делать больше отчислений. Раньше платили 6% от прибыли. Сейчас сборы увеличились от...
 
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