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«Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2023» — курс на эффективные маркетинговые стратегии
01.02.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
2−3 марта в Минске пройдёт
Спикеры конференции — эксперты, которые успешно работают в различных сегментах рынка и стремятся не только выявлять актуальные тренды, но и представить аналитику по прогнозам развития эффективных инструментов маркетинга, исходя из собственного опыта и реализованных проектов на белорусском и внешних рынках.
Завершится конференция церемонией награждения лауреатов рейтингов эффективности брендов и агентств 2022 и рейтинга креативности агентств 2022. Особое место будет отведено персональному рейтингу эффективности маркетологов, имена победителей, вошедших в рейтинг, впервые будут объявлены на церемонии. На церемонии также будут награждены победители рейтинга креативности «Young Creators», партнёром которого выступает
Стать участником Конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2023» можно, оставив заявку на официальном
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2−3 марта в Минскепройдёт конференция «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2023». Более 350 профессионалов маркетингового сообщества Беларуси, представителей...
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