«Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2023» — курс на эффективные маркетинговые стратегии

Источник материала: ProBusiness





2−3 марта в Минске пройдёт конференция «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2023». Более 350 профессионалов маркетингового сообщества Беларуси, представителей локальных и международных брендов снова соберутся на площадке конгресс-центра IBB, чтобы узнать тренды, прогнозы и актуальные инсайты для построения эффективного маркетинга. Антикризисный маркетинг и коммуникации в условиях кардинально новых вызовов времени; креативность и инновации в брендинге; обмен опытом по итогам прошедшего года и инструменты построения эффективных маркетинговых стратегий — всё, что волнует маркетологов на старте года, будет представлено в программе конференции. В этом году спикеры уделили особое внимание построению эффективных маркетинговых стратегий и инновациям в брендинге.

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Спикеры конференции — эксперты, которые успешно работают в различных сегментах рынка и стремятся не только выявлять актуальные тренды, но и представить аналитику по прогнозам развития эффективных инструментов маркетинга, исходя из собственного опыта и реализованных проектов на белорусском и внешних рынках.

Завершится конференция церемонией награждения лауреатов рейтингов эффективности брендов и агентств 2022 и рейтинга креативности агентств 2022. Особое место будет отведено персональному рейтингу эффективности маркетологов, имена победителей, вошедших в рейтинг, впервые будут объявлены на церемонии. На церемонии также будут награждены победители рейтинга креативности «Young Creators», партнёром которого выступает МТБанк.