Арина Соболенко возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации

В топ-5 находятся еще одна белорусская теннисистка Виктория Азеренко (881), полька Магда Линетт (866) и Джессика Пегула из США (740). Лучшая из россиянок Вероника Кудерметова занимает в данном рейтинге 14-ю строчку (355).

Чемпионская гонка WTA формируется в зависимости от количества очков, набранных игроками с начала сезона. А место теннисиста в рейтинге WTA зависит от количества очков, набранных за 52 недели в 17 турнирах (с учетом обязательных).