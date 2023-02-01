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Арина Соболенко возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации

01.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA). В среду организация на своем сайте обнародовала обновленную версию рейтинга.

На минувшей неделе белоруска, на счету которой 2470 очков, одержала победу на Открытом чемпионате Австралии. В решающем поединке она взяла верх над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. В чемпионской гонке она идет на втором месте (1 356 очков).

В топ-5 находятся еще одна белорусская теннисистка Виктория Азеренко (881), полька Магда Линетт (866) и Джессика Пегула из США (740). Лучшая из россиянок Вероника Кудерметова занимает в данном рейтинге 14-ю строчку (355).

Чемпионская гонка WTA формируется в зависимости от количества очков, набранных игроками с начала сезона. А место теннисиста в рейтинге WTA зависит от количества очков, набранных за 52 недели в 17 турнирах (с учетом обязательных).



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В среду организация на своем сайте обнародовала обновленную версию данного рейтинга.
 
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