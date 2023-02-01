|
Погода в СНГ: в Армении резко похолодало, на юге Беларуси ранний приход тепла вызвал паводки
01.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве с выходных начнется похолодание. Ночью будет до минус восьми, а днем – четыре градуса ниже нуля. Сегодня же в российской столице облачность, небольшой снег и около нуля. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
На юге Казахстана погода взяла курс на весну. Солнце топит снег, на улице комфортные плюс 10. А в горах ненастно: туман и сильный дождь со снегом. Осадки заденут и Алматинскую область. Там уже начали готовиться к паводку. Спасатели расчищают русло реки Талас, чтобы снизить риск подтопления села Каракастек. В опасной зоне почти 700 частных домов. В них проживают около 4 000 человек.
Февраль в Беларуси начинается по-весеннему. Днем до плюс трех. Облачно с небольшими осадками в виде мокрого снега с дождем. Аномально ранний приход тепла вызвал паводки на юге страны. Реки выходят из берегов. Вода топит подворья, постепенно подбирается к домам. А на Гомельщине она заблокировала единственную дорогу к одной из деревень. Сейчас там круглосуточно дежурят спасатели. А жители с опаской говорят о новых предстоящих паводках ближе к весне.
Армения
В Армении снег и резкое понижение температуры. В первый день февраля зима сменила настроение. На севере страны, в Ширакской области, ночью до минус 10. Также холодно и в Гегаркунике. В Ереване плюс два, всю ночь шел снег. К утру коммунальщики успели расчистить центральные улицы. Но убирать лопаты рано – осадки продолжатся и завтра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)