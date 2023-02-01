Погода в СНГ: в Армении резко похолодало, на юге Беларуси ранний приход тепла вызвал паводки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве с выходных начнется похолодание. Ночью будет до минус восьми, а днем – четыре градуса ниже нуля. Сегодня же в российской столице облачность, небольшой снег и около нуля. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На юге Казахстана погода взяла курс на весну. Солнце топит снег, на улице комфортные плюс 10. А в горах ненастно: туман и сильный дождь со снегом. Осадки заденут и Алматинскую область. Там уже начали готовиться к паводку. Спасатели расчищают русло реки Талас, чтобы снизить риск подтопления села Каракастек. В опасной зоне почти 700 частных домов. В них проживают около 4 000 человек.

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