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Беларусь готова поставлять в Ульяновскую область авиадетали и запчасти для машин

04.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск углубляет кооперацию с российскими регионами – подписаны соглашения о сотрудничестве с Ульяновском. Беларусь готова поставлять туда запчасти для машин и авиадетали. Конкретные предложения премьер-министр страны Роман Головченко обсудил на встрече с главой Ульяновской области Алексеем Русских, передает «МИР 24».

«У нас есть три крупных авиационных предприятия, которые плотно включились в изготовление узлов, сборочных единиц, деталей для российских головных предприятий. Очень обширная авиастроительная программа у России, там все четко расписано – сколько, каких единиц и в какой срок должно быть выпущено по всей номенклатуре. Это масштабная работа, и белорусские предприятия должны в нее включиться на системном уровне. Надо будет провести доукомплектование оборудованием для того, чтобы соответствовать этим темпам», – заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Еще одна сфера сотрудничества – электроника. В Ульяновске появится технопарк, одним из его резидентов готово стать белорусское предприятие.



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Теги: Минск
 
 
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