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Беларусь готова поставлять в Ульяновскую область авиадетали и запчасти для машин
04.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск углубляет кооперацию с российскими регионами – подписаны соглашения о сотрудничестве с Ульяновском. Беларусь готова поставлять туда
Еще одна сфера сотрудничества – электроника. В Ульяновске появится технопарк, одним из его резидентов готово стать белорусское предприятие.
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Также Беларусь и Ульяновская область готовы сотрудничать в сфере электроники.
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