Новые методы лечения детей с ДЦП разрабатывают медики России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Совете Федерации 1 февраля состоялась выставка лучших российских разработок в сфере медицинских технологий, также в экспозиции были представлены результаты совместных проектов врачей Союзного государства России и Беларуси. Методы уникальны и уже используются на практике для лечения детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника, сообщает «Парламентская газета» .

Отмечается, что врачи двух стран в будущем рассчитывают создать новые технологии для лечения детей с нейроортопедической патологией, в том числе ДЦП. Работа в рамках совместных проектов уже привела к появлению новых разработок, рассказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

По его словам, одной из таких программ, на которую из бюджета Союзного государства было направлено 95,7 млн российских рублей, стала программа «Спинальные системы». В рамках ее реализации была оказана помощь детям, проходящим лечение в Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера в Санкт-Петербурге и в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии в Минске.

«Так, 8 июля прошлого года в Минске хирурги из России и Беларуси провели редкую операцию пятилетнему ребенку с врожденной патологией позвоночника», – рассказал Мезенцев.

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