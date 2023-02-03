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Новые методы лечения детей с ДЦП разрабатывают медики России и Беларуси
03.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Совете Федерации 1 февраля состоялась выставка лучших российских разработок в сфере медицинских технологий, также в экспозиции были представлены результаты совместных проектов врачей Союзного государства России и Беларуси. Методы уникальны и уже используются на практике для лечения детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника, сообщает
Отмечается, что врачи двух стран в будущем рассчитывают создать новые технологии для лечения детей с нейроортопедической патологией, в том числе ДЦП. Работа в рамках совместных проектов уже привела к появлению новых разработок, рассказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
По его словам, одной из таких программ, на которую из бюджета Союзного государства было направлено 95,7 млн российских рублей, стала программа «Спинальные системы». В рамках ее реализации была оказана помощь детям, проходящим лечение в Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера в Санкт-Петербурге и в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии в Минске.
В свою очередь директор центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера Сергей Виссарионов рассказал, что реализация программы «Спинальные системы» шла с 2017 по 2021 год. За эти четыре года в центре имени Турнера прооперировали более 20 детей с врожденной деформацией позвоночника. Уже после завершения программы такое лечение получили более 90 маленьких пациентов.
Медики обращают внимание на то, что крайне важно оказать помощь ребенку в первые часы после получения травмы, если речь идет о повреждении в результате ДТП или падении с высоты.
Он добавил, что в группу пациентов, для которых будут разрабатываться новые методики лечения, входят также дети с церебральным параличом, последствиями спинномозговой грыжи, ортопедическими деформациями верхних и нижних конечностей и неврологическими нарушениями.
Новая программа направлена на комплексное лечение и реабилитацию пациентов с нейроортопедической патологией, резюмировал специалист.
Ранее сообщалось, что житель Кыргызстана с ДЦП открыл цех по производству вертикализаторов. С помощью этих приборов можно
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Уже сегодня маленьких пациентов спасают с помощью не имеющих аналогов в мире технологий.
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