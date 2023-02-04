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На БелАЭС готовятся к запуску второго энергоблока

04.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Второй энергоблок Белорусской атомной станции заработает уже через месяц. Об этом заявили на БелАЭС. Сегодня на стации открыли двери для журналистов. На стратегический объект попала и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Сердце атомной станции – центральный пункт управления. Потоки электроэнергии здесь контролирует и Иннокентий Савин. Молодой специалист атомщиком стал сразу после университета.

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«На данный момент в Беларуси для молодого энергетика лучшие условия труда, лучший старт. Это один из локомотивов белорусской экономики», – сказал инженер-электрик электрического цеха Белорусской атомной электростанции Иннокентий Савин.

Атомная станция – живой организм. И, как человек, не может без воды. Эти фонтаны – техническая необходимость. Хотя со стороны напоминают парк развлечений.

«Мы охлаждаем, отводим тепло от вспомогательных систем, обслуживающих реакторное отделение. Это важно для безопасности. Если прекратить их охлаждать, то это уже событие, выходящее за рамки нормальной эксплуатации», – пояснил заместитель начальника цеха обеспечивающих систем Белорусской атомной электростанции Василий Курбан.

Оба энергоблока построили по российскому проекту. Энергию вырабатывают реакторы третьего поколения повышенной безопасности. В случае форс-мажоров их работу остановит автоматика. Станции не страшны землетрясения, ураганы и наводнения. Над реакторами построили и купола. Они защитят даже от падения крупных предметов.

«Реализована для каждого энергоблока передвижная дизельно-генераторная установка, которая на случай запроектной аварии может обеспечить пассивный отвод тепла от реакторной установки, гашение этой запроектной аварии», – отметил заместитель начальника электроцеха Белорусской атомной электростанции Владимир Тащян.

АЭС для страны объект стратегический. Ее энергетика дешевая и экологически чистая. За время работы первый блок станции выработал 11 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. И скоро это число увеличится. Второй блок почти готов к запуску.

«Мы планируем первый толчок в марте-апреле, дальше процедура выхода на повышение мощности. После того, как мы выйдем на 100-процентную мощность по процедуре и проведем все положенные испытания, отчитаемся, нам предстоит этап опытно-промышленной эксплуатации», – рассказал заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

Штат работников станции с каждым годом растет. Сейчас вместе с белорусами трудятся россияне и украинцы. Растет и население Островца – первого в стране города атомщиков. Приезжим часто выделяют жилье. Строят здесь детские сады, больницы, школы и спортивные комплексы.



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Сегодня на стации открыли двери для журналистов.
 
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