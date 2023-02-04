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На БелАЭС готовятся к запуску второго энергоблока
04.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сердце атомной станции – центральный пункт управления. Потоки электроэнергии здесь контролирует и Иннокентий Савин. Молодой специалист атомщиком стал сразу после университета.
Атомная станция – живой организм. И, как человек, не может без воды. Эти фонтаны – техническая необходимость. Хотя со стороны напоминают парк развлечений.
«Мы охлаждаем, отводим тепло от вспомогательных систем, обслуживающих реакторное отделение. Это важно для безопасности. Если прекратить их охлаждать, то это уже событие, выходящее за рамки нормальной эксплуатации», – пояснил заместитель начальника цеха обеспечивающих систем Белорусской атомной электростанции Василий Курбан.
Оба энергоблока построили по российскому проекту. Энергию вырабатывают реакторы третьего поколения повышенной безопасности. В случае форс-мажоров их работу остановит автоматика. Станции не страшны землетрясения, ураганы и наводнения. Над реакторами построили и купола. Они защитят даже от падения крупных предметов.
АЭС для страны объект стратегический. Ее энергетика дешевая и экологически чистая. За время работы первый блок станции выработал 11 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. И скоро это число увеличится. Второй блок почти готов к запуску.
Штат работников станции с каждым годом растет. Сейчас вместе с белорусами трудятся россияне и украинцы. Растет и население Островца – первого в стране города атомщиков. Приезжим часто выделяют жилье. Строят здесь детские сады, больницы, школы и спортивные комплексы.
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