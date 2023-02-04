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В Беларуси представили новые машины для сельского хозяйства, лесных и дорожных работ

04.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси представили семь новых машин для сельского хозяйства, лесных и дорожных работ. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич побывала на презентации.

Форвардер и харвестер – гордость конструкторов предприятия. Машины работают в паре: один валит лес, другой грузит. Вместе заменяют до 10 лесорубов. Раньше такую технику закупали в Европе, только там их и производили. Сейчас она отечественная.

«Мало того, что весь металл, гидравлика, локализация – 95%, еще изобрели и программное обеспечение. Когда-то это нам казалось сказкой, а сегодня, пожалуйста, машина в действии. На этот год уже заказ есть – 33 комплекса. То есть 66 машин нам как воздух нужны сейчас», – отметил министр лесного хозяйства Республики Беларусь Александр Кулик.

Тандемный мост – конструкция в ходовой части машины. Только так лесозаготовительная техника может работать на пересеченной и заболоченной местности. До недавних пор Германия была монополистом в производстве этого узла. Но немцы прекратили поставки. Белорусским инженерам важно было в короткие сроки сделать свой уникальный тандемный мост.

«Достаточно сложная конструкция, мы третья страна, которая освоила такое производство. Там все белорусское. Только покупаем или в России, или в Китае опорные подшипники. Маленькие легко сделать, а мы освоили тандемные мосты для крупногабаритной техники. Мы их серийно производим и они уже и в Беларуси, и в России пошли», – рассказал главный конструктор лесных машин Андрей Герман.

Линейка предприятия – это сельскохозяйственные, коммунальные машины, дорожно-строительная техника, экскаваторы, катки. Подсчитали, что потребность рынка Союзного государства только в обычных погрузчиках – девять тысяч единиц в год. На импортозамещающие проекты Россия выделила предприятию 150 миллионов долларов.

«Мы не просто перепроектируем машины и внедряем туда комплектующие других поставщиков. Мы стараемся вставить туда комплектующие собственного производства. 300 деталей узлов и агрегатов импортозамещающих было создано на наших предприятиях», – поделился генеральный директор предприятия Андрей Яроцкий.

90% экспорта предприятия уходит в Россию. Все губернаторы российских регионов, которые бывают в Минске, заключают контракты на поставки белорусской техники. Поэтому руководство предприятия о расширении рынков сбыта пока не думает. Сейчас важно закрыть потребности Союзного государства.



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Теги: Минск
 
 
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