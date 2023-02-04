В Беларуси представили новые машины для сельского хозяйства, лесных и дорожных работ

«Достаточно сложная конструкция, мы третья страна, которая освоила такое производство. Там все белорусское. Только покупаем или в России, или в Китае опорные подшипники. Маленькие легко сделать, а мы освоили тандемные мосты для крупногабаритной техники. Мы их серийно производим и они уже и в Беларуси, и в России пошли», – рассказал главный конструктор лесных машин Андрей Герман.

Линейка предприятия – это сельскохозяйственные, коммунальные машины, дорожно-строительная техника, экскаваторы, катки. Подсчитали, что потребность рынка Союзного государства только в обычных погрузчиках – девять тысяч единиц в год. На импортозамещающие проекты Россия выделила предприятию 150 миллионов долларов.

«Мы не просто перепроектируем машины и внедряем туда комплектующие других поставщиков. Мы стараемся вставить туда комплектующие собственного производства. 300 деталей узлов и агрегатов импортозамещающих было создано на наших предприятиях», – поделился генеральный директор предприятия Андрей Яроцкий.