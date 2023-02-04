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В Беларуси представили новые машины для сельского хозяйства, лесных и дорожных работ
04.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси представили семь новых машин для сельского хозяйства, лесных и дорожных работ. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич побывала на презентации.
Форвардер и харвестер – гордость конструкторов предприятия. Машины работают в паре: один валит лес, другой грузит. Вместе заменяют до 10 лесорубов. Раньше такую технику закупали в Европе, только там их и производили. Сейчас она отечественная.
«Достаточно сложная конструкция, мы третья страна, которая освоила такое производство. Там все белорусское. Только покупаем или в России, или в Китае опорные подшипники. Маленькие легко сделать, а мы освоили тандемные мосты для крупногабаритной техники. Мы их серийно производим и они уже и в Беларуси, и в России пошли», – рассказал главный конструктор лесных машин Андрей Герман.
Линейка предприятия – это сельскохозяйственные, коммунальные машины, дорожно-строительная техника, экскаваторы, катки. Подсчитали, что потребность рынка Союзного государства только в обычных погрузчиках – девять тысяч единиц в год. На импортозамещающие проекты Россия выделила предприятию 150 миллионов долларов.
90% экспорта предприятия уходит в Россию. Все губернаторы российских регионов, которые бывают в Минске, заключают
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90% экспорта предприятия-производителя уходит в Россию.
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