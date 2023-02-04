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Подведены итоги визита Александра Лукашенко в Зимбабве и ОАЭ

04.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко прибыл в Беларусь после визитов на Ближний Восток и Юг Африки.

В аэропорту Абу-Даби белорусского лидера провожали вице-премьер Объединенных Арабских Эмиратов, министр внутренних дел страны и шейх Сейф Бен Заид аль-Нахайян.

Ранее президент Беларуси провел переговоры с руководителем ближневосточной страны. Как сообщила пресс-служба, договоренностей достигли по разным направлениям – от торговли до гуманитарной сферы. Общались лидеры около четырех часов.

Три дня Александр Лукашенко провел в Республике Зимбабве с государственным визитом. Вместе с президентом в страну приехала большая делегация бизнесменов. Итог – десятки контрактов и соглашений.

Например, техники Беларусь поставит в Зимбабве почти на 70 миллионов долларов. Суммарный эффект от визита Лукашенко в Зимбабве – 200 миллионов долларов, заявили в МИД Беларуси.



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Александр Лукашенко прибыл в Беларусь после визитов на Ближний Восток и Юг Африки.
 
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