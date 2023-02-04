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Подведены итоги визита Александра Лукашенко в Зимбабве и ОАЭ
04.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко прибыл в Беларусь после визитов на Ближний Восток и Юг Африки.
В аэропорту Абу-Даби белорусского лидера провожали вице-премьер Объединенных Арабских Эмиратов, министр внутренних дел страны и шейх Сейф Бен Заид аль-Нахайян.
Ранее
Например, техники Беларусь поставит в Зимбабве почти на 70 миллионов долларов.
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Александр Лукашенко прибыл в Беларусь после визитов на Ближний Восток и Юг Африки.
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