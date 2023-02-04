Подведены итоги визита Александра Лукашенко в Зимбабве и ОАЭ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко прибыл в Беларусь после визитов на Ближний Восток и Юг Африки.

В аэропорту Абу-Даби белорусского лидера провожали вице-премьер Объединенных Арабских Эмиратов, министр внутренних дел страны и шейх Сейф Бен Заид аль-Нахайян.

Ранее президент Беларуси провел переговоры с руководителем ближневосточной страны . Как сообщила пресс-служба, договоренностей достигли по разным направлениям – от торговли до гуманитарной сферы. Общались лидеры около четырех часов.



Три дня Александр Лукашенко провел в Республике Зимбабве с государственным визитом. Вместе с президентом в страну приехала большая делегация бизнесменов. Итог – десятки контрактов и соглашений.