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Системы поверхностного водоотвода от компании «Аквасток»

10.02.2023 15:58 — Разное | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ

Для сбора дождевой и талой воды с разных видов поверхности с последующим ее отводом в ливневую канализацию (или фильтрационные системы, дренажные поля), используются системы поверхностного водоотвода. Они востребованы на территориях строительства: как частного, так и промышленного. Кроме этого, системы водоотвода применяются на таких объектах:

  • · погрузочные площадки, склады;
  • · паркинги;
  • · аэропорты;
  • · бассейны, стадионы и прочие сооружения спортивного назначения;
  • · автомобильные мойки, АЗС.

Еще они часто используются для благоустройства городов.

Чтоб системы в полной мере справлялись со своими функциями, важно использовать качественные и надежные их виды. Сертифицированную продукцию, соответствующую всем этим требованиям, можно приобрести у компании «Аквасток» на сайте https://aquastok.by. Торговая марка с одноименным названием является ведущим производителем таких систем на территории Республики Беларусь.

Какими бывают системы

Поверхностный водоотвод может быть линейным и точечным. С помощью линейного собирается талая и дождевая вода с больших площадей. Точечные системы подходят для локального сбора вод.

Преимущества сотрудничества с компанией

Компания «Аквасток» оказывает консультативную помощь клиентам. Менеджеры при необходимости предоставляют оперативные и бесплатные консультации. Помогают в решении вопроса, касающегося подбора систем поверхностного водоотвода, а также аналоговых конструкций в соответствии с уже утвержденными проектами.

Компания «Аквасток» – официальный представитель компаний, работающих на территории России и Белоруссии, которые производят чугунные кровельные воронки, уплотнительные кровельные манжеты, ротационные вентиляционные трубодефлекторы.

После совершения покупок, можно воспользоваться удобным сервисом доставки. Услуга предоставляется транспортными компаниями в любой город или населенный пункт Республики Беларусь. Цену транспортировки можно заранее узнать у менеджера. Также есть самовывоз со склада.

Что можно приобрести

Кроме систем поверхностного водоотвода, компания реализует водоотводные лотки из бетона или пластика, а также решетки к ним (оцинкованные, пластиковые, чугунные). Еще можно приобрести дождеприемники, необходимые комплектующие, системы грязезащиты (все это есть в каталоге и доступно для покупки).

 
 
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