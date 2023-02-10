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Мусульмане Беларуси начали сбор гуманитарной помощи для Турции и Сирии
10.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В соборной мечети Минска начался сбор гуманитарного груза для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии, сообщает «МИР 24».
Теплая обувь, одежда для детей и взрослых, пледы, предметы первой необходимости, финансовые средства – все это и многое другое в самое ближайшее время будет доставлено в регионы, пострадавшие от подземных ударов.
Также в соборной мечети Минска почтили память тех, кто погиб во время землетрясения в Турции и Сирии.
Ликвидировать последствия
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Также в соборной мечети Минска почтили память тех, кто погиб во время землетрясения.
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