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Мусульмане Беларуси начали сбор гуманитарной помощи для Турции и Сирии

10.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В соборной мечети Минска начался сбор гуманитарного груза для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии, сообщает «МИР 24».

Теплая обувь, одежда для детей и взрослых, пледы, предметы первой необходимости, финансовые средства – все это и многое другое в самое ближайшее время будет доставлено в регионы, пострадавшие от подземных ударов.

Также в соборной мечети Минска почтили память тех, кто погиб во время землетрясения в Турции и Сирии.

«В Минской соборной мечети более полутора тысяч молящихся разных национальностей едино, консолидированно совершили пятничную молитву с просьбой Всевышнему Аллаху облегчить состояние душ погибших, выразить соболезнования родным, близким, потерявшим своих людей в этой катастрофе», – рассказал глава Мусульманского религиозного объединения в Беларуси, муфтий Абу-Бекир Шабанович.

Ликвидировать последствия землетрясения в Турции помогают белорусские спасатели – отряд специального назначения «Зубр». Они разбирают завалы в Кахраманмараше, уже спасены несколько человек.

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Теги: Минск
 
 
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Также в соборной мечети Минска почтили память тех, кто погиб во время землетрясения.
 
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