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Приложение для отслеживания пенсионного стажа запустили в Беларуси

10.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси разработали приложение для отслеживания пенсионного стажа. Теперь следить за тем, как наниматель перечисляет взносы в фонд, может сам работник, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Лучший контролер – это ты сам. Особенно, когда дело касается будущей пенсии. Процент от зарплаты в фонд соцзащиты за работника платит наниматель. Но насколько добросовестно? И засчитывается ли страховой стаж? Этими же вопросами задалась и Елена. Она офисный сотрудник. Но до этого успела поработать по договору, уходила в декретный отпуск. Все это повлияло на страховой стаж. Проверить его смогла в приложении.

«Если сейчас мне повезло, мой наниматель добросовестный. Никаких проблем я не обнаружила. Однако в будущем, это же старт моего трудового пути, если я пойду к другому нанимателю, я смогу проверить, все ли так, есть ли те самые взносы, и хватает ли мне их, чтобы мне выплачивали пенсию», – рассказала Елена Водолазская.

В мобильном сервисе данные с начала электронного учета. Это последние 20 лет. В меню – список мест работы, страховой стаж, электронное свидетельство. Все персонифицировано.

«Вполне могут быть случаи, когда гражданин и выполняет какую-то работу, и получает заработную плату, но его наниматель злоупотребляет и сведения в фонд не подает. И если эти взносы в период работы не поступают, это значит, гражданин лишится определенного периода страхового стажа, который повлияет на его право назначения будущей пенсии», – рассказала управляющий Фонда соцзащиты населения Юлия Бердникова.

У программы – тестовый период. Пока она загружена только на одной мобильной платформе. В планах сделать ее доступной для владельцев любых смартфонов. Разработчики уверяют, впереди у приложения не одно обновление. Сейчас изучают первые отзывы и пожелания пользователей.

В Беларуси страховой стаж – это трудовой период человека, когда в фонд соцзащиты поступали отчисления от нанимателя. Он гарантирует право на получение пенсии и должен составлять не менее 19 лет.



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