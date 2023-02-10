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Приложение для отслеживания пенсионного стажа запустили в Беларуси
10.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси разработали приложение для отслеживания пенсионного стажа. Теперь следить за тем, как наниматель перечисляет взносы в фонд, может сам работник, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
В мобильном сервисе данные с начала электронного учета. Это последние 20 лет. В меню – список мест работы, страховой стаж, электронное свидетельство. Все персонифицировано.
У программы – тестовый период. Пока она загружена только на одной мобильной платформе. В планах сделать ее доступной для владельцев любых смартфонов. Разработчики уверяют, впереди у приложения не одно обновление. Сейчас изучают первые отзывы и пожелания пользователей.
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Теперь следить за тем, как наниматель перечисляет взносы в фонд, может сам работник.
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