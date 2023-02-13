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Страховка от политической турбулентности: для чего нужно Всебелорусское народное собрание
13.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси подписал закон о Всебелорусском народном собрании. О том, что это за орган и как он будет работать, – в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Ольги Забелич.
«Дорогие мои подчиненные и чиновники, не будет здесь коррупции, пока я президент. Придет время, изберете нового Лукашенко или кого-то еще там. Я сказал: мы в ту Беларусь не вернемся, мы сделаем ее лучше», – заявил глава государства.
VI Всебелорусское народное собрание проходило в непростое для страны время – спустя полгода после президентских выборов и протестов, в феврале 2021-го. Тогда звучали призывы бойкотировать Народное собрание. Александр Лукашенко призывал к мирным переменам.
Две с половиной тысячи делегатов тогда единогласно решили: Всебелорусское народное собрание пора модернизировать. Отныне это
Понятие «Всебелорусское народное собрание» теперь закреплено в Конституции. Выше решений, принятых ВНС, только Основной закон и результаты референдумов. Так что народное вече может отменить практически любой закон, который противоречит национальным интересам.
Полномочия у народного вече широкие. Утверждение политического курса, стратегия развития страны, изменения и дополнения в Конституцию, введение чрезвычайного или военного положения. ВНС утверждает судей в Конституционный, Верховный суд, а также членов Центризбиркома.
Коллективный разум будет следить за деятельностью президента. А в случае нарушения Конституции или госизмены ВНС сможет инициировать процедуру импичмента.
«Ну, а вдруг случится неразбериха. Особенно сейчас, когда меняется поколение. Когда, естественно, будет меняться власть. В том числе и президент. Если появятся вот такие причины к столкновению, стенка на стенку пойдем друг на друга? Этого быть не должно», – сказал Лукашенко.
ВНС эксперты все чаще называют страховкой от политической турбулентности. Влиять на нее сложно, важно выйти с наименьшими потерями.
«Всебелорусское народное собрание – это страховка от нового Горбачева. Он пришел с лозунгами обновления, перестройки, модернизации Советского Союза. А стал в течение короткого времени его могильщиком», – считает Александр Шпаковский.
Действующий президент, а также его предшественник войдут в состав Всебелорусского народного собрания. А еще члены правительства, парламентарии, судьи, депутаты местных советов. Итого 1200 человек. Треть из них – представители гражданского общества.
Слово дадут и молодежи. Для них в ВНС существует квота.
«Я бы хотела в будущем стать делегатом Всебелорусского народного собрания, потому что, мне кажется, в какой-то степени от моего решения совместно с другими гражданами нашей страны будет зависеть наше будущее», – сказала студентка юридического факультета БГУ Анна Сергеенко.
«Это диалог между поколениями, это возможность быть ответственным за судьбу нашего государства», – поделилась своим пониманием роли ВНС студентка исторического факультета БГУ Александра Медведева.
Делегаты будут встречаться не реже раза в год. В случае чрезвычайной ситуации чаще. А резолюцию отправлять на стол министрам и депутатам. Но вмешиваться в их работу Собрание не будет. Как и делать работу за исполнительную власть.
«Вбить всем нам в мозги, что не надо бежать во Всебелорусское народное собрание и загружать его вопросами строительства домов, заборов, крыш, туалетов. Это не функция. Для этого будут и местные органы власти, правительство, президент будет».
Разработчики уверены, что Всебелорусское собрание как институт народовластия – новаторский механизм по сути. По форме это историческая традиция. Первый Всебелорусский съезд прошел в 1917 году. В новом формате ВНС встретится весной следующего года. Чтобы от слов перейти к делу.
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Народное вече имеет право отменять законы, которые противоречат национальным интересам.
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