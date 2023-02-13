Страховка от политической турбулентности: для чего нужно Всебелорусское народное собрание

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси подписал закон о Всебелорусском народном собрании. О том, что это за орган и как он будет работать, – в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Ольги Забелич.

«Дорогие мои подчиненные и чиновники, не будет здесь коррупции, пока я президент. Придет время, изберете нового Лукашенко или кого-то еще там. Я сказал: мы в ту Беларусь не вернемся, мы сделаем ее лучше», – заявил глава государства.

VI Всебелорусское народное собрание проходило в непростое для страны время – спустя полгода после президентских выборов и протестов, в феврале 2021-го. Тогда звучали призывы бойкотировать Народное собрание. Александр Лукашенко призывал к мирным переменам.

«Не время сегодня ломать и крошить. Надо идти осторожно, как по тонкому льду. Ибо провалимся и не выкарабкаемся. Очень аккуратно это все делать. И мы должно народу это гарантировать», – объяснял президент.

Две с половиной тысячи делегатов тогда единогласно решили: Всебелорусское народное собрание пора модернизировать. Отныне это высший орган власти народа .

Понятие «Всебелорусское народное собрание» теперь закреплено в Конституции. Выше решений, принятых ВНС, только Основной закон и результаты референдумов. Так что народное вече может отменить практически любой закон, который противоречит национальным интересам.

Полномочия у народного вече широкие. Утверждение политического курса, стратегия развития страны, изменения и дополнения в Конституцию, введение чрезвычайного или военного положения. ВНС утверждает судей в Конституционный, Верховный суд, а также членов Центризбиркома.

«Никто не собирается превращать Всебелорусское народное собрание в балаган. Это не подобие неких шляхетских сеймиков, которые существовали в Речи Посполитой, где было право либерум вето у каждого отдельного делегата. Здесь нужна будет определенная фракционность. И выдвижение тех или иных идей потребует коллективного творчества и коллективного подхода», – пояснил директор аналитического центра «Актуальная концепция», политолог Александр Шпаковский.

Коллективный разум будет следить за деятельностью президента. А в случае нарушения Конституции или госизмены ВНС сможет инициировать процедуру импичмента.

«Ну, а вдруг случится неразбериха. Особенно сейчас, когда меняется поколение. Когда, естественно, будет меняться власть. В том числе и президент. Если появятся вот такие причины к столкновению, стенка на стенку пойдем друг на друга? Этого быть не должно», – сказал Лукашенко.

ВНС эксперты все чаще называют страховкой от политической турбулентности. Влиять на нее сложно, важно выйти с наименьшими потерями.

«Всебелорусское народное собрание – это страховка от нового Горбачева. Он пришел с лозунгами обновления, перестройки, модернизации Советского Союза. А стал в течение короткого времени его могильщиком», – считает Александр Шпаковский.

Действующий президент, а также его предшественник войдут в состав Всебелорусского народного собрания. А еще члены правительства, парламентарии, судьи, депутаты местных советов. Итого 1200 человек. Треть из них – представители гражданского общества.

«В трудовых коллективах вопрос ставили: это чуть ли не собрание чиновников будет очередное. Это должны быть профессионалы, это не свадебные генералы, которые приехали, посидели, кто-то что-то понял, не понял, отсидел, уехал», – подчеркнул президент.

Слово дадут и молодежи. Для них в ВНС существует квота.

«Я бы хотела в будущем стать делегатом Всебелорусского народного собрания, потому что, мне кажется, в какой-то степени от моего решения совместно с другими гражданами нашей страны будет зависеть наше будущее», – сказала студентка юридического факультета БГУ Анна Сергеенко.

«Это диалог между поколениями, это возможность быть ответственным за судьбу нашего государства», – поделилась своим пониманием роли ВНС студентка исторического факультета БГУ Александра Медведева.

«Нужно не стараться быть модным, стараться уловить: а давайте все пойдем в ТикТок. Молодежи нужно, чтобы она видела авторитеты среди старшего поколения, чтобы тянулась. Так возникает преемственность», – отметил политолог, историк Вадим Гигин.

Делегаты будут встречаться не реже раза в год. В случае чрезвычайной ситуации чаще. А резолюцию отправлять на стол министрам и депутатам. Но вмешиваться в их работу Собрание не будет. Как и делать работу за исполнительную власть.

«Вбить всем нам в мозги, что не надо бежать во Всебелорусское народное собрание и загружать его вопросами строительства домов, заборов, крыш, туалетов. Это не функция. Для этого будут и местные органы власти, правительство, президент будет».

Разработчики уверены, что Всебелорусское собрание как институт народовластия – новаторский механизм по сути. По форме это историческая традиция. Первый Всебелорусский съезд прошел в 1917 году. В новом формате ВНС встретится весной следующего года. Чтобы от слов перейти к делу.