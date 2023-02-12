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Белорусские спасатели извлекли из-под завалов трех выживших в Турции

12.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

За время работы в турецком Кахраманмараше, пострадавшем от мощного землетрясения, белорусские поисковики спасли из-под завалов трех человек и извлекли тела 29 погибших, сообщает МЧС Беларуси.

«Всего с начала поисковых работ в городе спасателями спасены 47 человек, извлечены 140 погибших. На счету белорусского «Зубра» – три спасенные человеческие жизни и найденные тела 29 погибших, из них восемь детей», – говорится в сообщении на сайте министерства.

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Белорусский отряд спецназначения «Зубр» численностью 64 человека работает в городе Кахраманмараш, в 59 километрах от эпицентра землетрясения. Спасателям помогают пять поисковых собак. Группа оснащена двумя грузовиками и двумя легковыми автомобилями повышенной проходимости.

При обследовании разрушенных зданий поиске спасатели используют эндоскопы, тепловизоры и акустические приборы, позволяющие оперативно выявлять местонахождение пострадавших. При малейшей надежде к месту разведки прибывают группы для разбора завалов, добавили в пресс-службе.

В воскресенье, 12 февраля, стало известно, что число погибших при землетрясении в Турции приблизилось к 30 тысячам. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.



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Отряд спецназначения «Зубр» численностью 64 человека работает в городе Кахраманмараш
 
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