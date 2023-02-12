Белорусские спасатели извлекли из-под завалов трех выживших в Турции

Белорусский отряд спецназначения «Зубр» численностью 64 человека работает в городе Кахраманмараш, в 59 километрах от эпицентра землетрясения. Спасателям помогают пять поисковых собак. Группа оснащена двумя грузовиками и двумя легковыми автомобилями повышенной проходимости.

При обследовании разрушенных зданий поиске спасатели используют эндоскопы, тепловизоры и акустические приборы, позволяющие оперативно выявлять местонахождение пострадавших. При малейшей надежде к месту разведки прибывают группы для разбора завалов, добавили в пресс-службе.