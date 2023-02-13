Беларусь вышла на новые рынки сбыта пиломатериалов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь начала поставки пиломатериалов в Россию, Узбекистан и Китай. Это новые рынки сбыта. Из-за экономического давления западных стран республика лишилась европейских партнеров. И экспорт уже бьет рекорды, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Александр Барсток управляет белорусским харвестером. Техникой доволен: машина безопасная и комфортная.

«Заменяет шестнадцать вальщиков. В день я заготавливаю 160-200 кубов. Можно и в ночное время работать. Освещение позволяет», – отметил оператор харвестера Александр Барсток.

В год в Верхнедвинском лесхозе заготавливают около двухсот тысяч кубометров древесины. Основные потребители производители мебели, щитов ДСП, предприятия целлюлозно-бумажной промышленности. А шестьдесят процентов пиломатериалов экспортируют.



«Доски на сегодняшний день – это Россия, Узбекистан, Азербайджан и Китай.В месяц мы производим 1100 кубометров пилопродукции. По январю месяцу порядка 40% мы уже отгрузили на Китай, от общего производства пилопродукции», – уточнил директор Верхнедвинского лесхоза Артур Кругликов.

Из-за экономического давления западных стран Беларусь потеряла европейские рынки сбыта. Но специалисты нашли новые в восточном направлении и в январе экспортировали 68 тысяч кубометров. Это рекордные цифры за месяц. Оказалось, что в даже в далекий Китай доставить груз вполне возможно.

«Логистика отлажена. Нашли решение проблемных вопросов, которые в начале были по пропуску этих контейнерных поездов. Потому что происходило затоваривание станций России и Китая, Казахстана и Китая. Нам пошли навстречу. Серьезно работает наш посол Крутой Дмитрий Николаевич. Помогает нам в этом. Все вопросы решаемы», – отметил министр лесного хозяйства Республики Беларусь Александр Кулик.

Вопрос с реализацией древесных пеллетов пока не решен. Топливо в европейских странах для людей тоже оказалось под запретом. Потребителей ищут на внутреннем рынке: некоторые белорусские котельные переведут на пеллеты. Их в Беларуси производят на двадцати предприятиях.

По поручению президента Минлесхоз запустил пилотный проект по изготовлению деревянных домов. Каждая область страны представит свой образец ориентировочно в марте к Международному женскому дню.