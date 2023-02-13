Погода в СНГ: Казахстан накрыли метели, в Беларусь пришла оттепель

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Температурные качели и скачки атмосферного давления ожидают жителей российской столицы на этой неделе. В понедельник и вторник будет оттепель, со среды похолодает до минус шести. А в выходные снова будет около нуля градусов. Какой прогноз дают синоптики стран Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстан заметает. На востоке страны, а также в горных районах республики – снежно и ветрено, местами до 25 градусов мороза.

На дорогах – сугробы, видимость почти нулевая. Все выходные спасатели Жамбылской области, это юг Казахстана, вызволяли людей из снежного плена. Вытащили 795 человек, 15-ти оказали медицинскую помощь на месте. Отбуксировали почти 30 застрявших машин. Жителям напоминают: во время штормового предупреждения лучше отказаться от дальних поездок.

Кыргызстан

В Бишкеке пасмурно, но без осадков. Днем воздух прогреется до плюс пяти, ночью столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза. На дорогах – снежный накат и гололедица. В горных районах Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей синоптики прогнозируют снег.

Несмотря на погоду, в столице высаживают деревья – хвойные и лиственные. Зимой они находятся в состоянии покоя, поэтому при пересадке жизненно важные процессы не нарушаются.

Беларусь

До плюс пяти градусов и небольшие осадки сегодня в Беларуси. Местами в стране ожидаются снег, мокрый снег или дождь. Почти на всех дорогах гололедица.

Зато в теплицах уже расцвели первые символы весны – тюльпаны и розы. Спрос на цветы особенно высок перед Днем всех влюбленных. Готовятся к праздникам аграрии за несколько месяцев, обильно подкармливают растения. Следующую крупную партию соберут уже к 8-му марта. Только минский тепличный комбинат срежет 160 тысяч тюльпанов.

Армения

В Армении – солнечная и морозная погода. На севере, в Ширакской области, к вечеру похолодает до минус 22-х.

Из-за снижения температуры воздуха в республике замерзли несколько водоемов. И этому рады любители зимнего спорта. Появилось несколько живописных природных катков. Лед достаточно прочный – толщина доходит до 15-ти сантиметров.