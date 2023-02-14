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Погода в СНГ: в Беларуси объявлено штормовое предупреждение, в Кыргызстане и Таджикистане сохраняется лавинная опасность

14.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачная погода и ноль градусов ожидаются сегодня в Москве. Местами пройдет мокрый снег. На дорогах гололедица. О прогнозе в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

БЕЛАРУСЬ

В Беларуси ветрено. Объявлен оранжевый уровень опасности. Порывы могут достигать 20-ти метров в секунду. Местами облачно с прояснениями, идет мокрый снег, на дорогах гололедица. Но температура все больше напоминает весеннюю: столбики термометров поднимутся до шести градусов тепла. Спасатели советуют сегодня не парковать машины под деревьями и рекламными щитами из-за ветра. В частном доме нужно убрать со двора хозяйственные вещи и потушить огонь в печи. Окна, двери и чердачные люки плотно закрыть.

КЫРГЫЗСТАН

Кыргызстан в ожидании весны. С каждым днем в столице все теплее. Сегодня плюс три, солнечно. Но в высокогорных районах еще зима. Там в ближайшие три дня ожидается интенсивный снегопад. Объявлено штормовое предупреждение. На отдельных участках автодорог высок риск схода лавин. МЧС предупреждает о гололеде и снежном накате. Рекомендуется строго соблюдать дистанцию в 500 метров между машинами.

ТАДЖИКИСТАН

В столице облачно и туманно. Днем будет до десяти градусов тепла, но синоптики обещают похолодание до двух. Идет дождь. Осадки накрыли и горные районы, это приводит к сходу снежных лавин. Только за минувшие сутки зафиксировано семь случаев. А трассу Душанбе-Чанак закрыли для проезда фур и машин с прицепами.

АЗЕРБАЙДЖАН

В Азербайджане солнечно и тепло. В столице плюс 6. В некоторых районах до плюс 10-ти. Местами по стране синоптики прогнозируют туман и ветер. В Бардинском районе фермеры уже приступили к сбору поздних сортов моркови. Урожая богатый. До тридцати тонн с гектара. Всю продукцию планируют продать на внутреннем рынке.

АРМЕНИЯ

В Армении небольшое похолодание. В столице столбики термометров поднимутся до отметки в два градуса. А на севере страны всю ночь шел снег. Это отличная новость для любителей зимних видов спорта. В Арагацотнской области открылся новый горнолыжный курорт с канатной дорогой. Трасса протяженностью пять километров – первый этап большого проекта, который планируют завершить к 2033 году. В общем сложности проложат пять километров трасс и 17 канатных дорог. В планах – ежегодно принимать до полумиллиона туристов. Также площадка станет тренировочной базой для спортсменов.



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