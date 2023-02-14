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Погода в СНГ: в Беларуси объявлено штормовое предупреждение, в Кыргызстане и Таджикистане сохраняется лавинная опасность
14.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачная погода и ноль градусов ожидаются сегодня в Москве. Местами пройдет мокрый снег. На дорогах гололедица. О
БЕЛАРУСЬ
В Армении небольшое похолодание. В столице столбики термометров поднимутся до отметки в два градуса. А на севере страны всю ночь шел снег. Это отличная новость для любителей зимних видов спорта. В Арагацотнской области открылся новый горнолыжный курорт с канатной дорогой. Трасса протяженностью пять километров – первый этап большого проекта, который планируют завершить к 2033 году. В общем сложности проложат пять километров трасс и 17 канатных дорог. В планах – ежегодно принимать до полумиллиона туристов. Также площадка станет тренировочной базой для спортсменов.
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Погода в СНГ: в Беларуси объявлено штормовое предупреждение, в Кыргызстане и Таджикистане сохраняется лавинная опасность
В Беларуси ветрено, в Москве снег, а в Азербайджане солнечно и тепло.
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