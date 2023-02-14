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Какую поддержку многодетным семьям оказывают в странах СНГ?

14.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«МИР 24» узнал, какую поддержку многодетным семьям оказывают в странах Содружества. В Кыргызстане, например, нет отдельных выплат для многодетных семей. Но государство выплачивает пособия малообеспеченным. Похожая ситуация и в Молдове. Семьи получают выплаты по рождению детей.

Азербайджан

В Азербайджане увеличили социальное пособие для семей с пятью и более детьми. На каждого ребенка от государства полагается по 105 манатов (вместо прежних 70), или 4,5 тысячи российских рублей. В республике свыше двух с половиной тысяч многодетных семей. Многодетным мамам, которые уже на пенсии, государство тоже увеличило пособия до 7,5 тысяч рублей и понизило пенсионный возраст: теперь уйти на заслуженный отдых можно в 58 лет.

Армения

В Армении многодетными считаются семьи с тремя детьми. За третьего и каждого последующего ребенка государство ежемесячно выплачивает по 9,5 тысяч рублей, пока детям не исполнится по шесть лет. Также есть и единовременные пособия. При рождении третьего и четвертого детей семьи получают по 188 тысяч, а когда появляется пятый ребенок – 282 тысячи рублей.

Беларусь

В Беларуси многодетными считаются семьи с тремя и более детьми. При рождении или усыновлении третьего и последующих детей родители получают 29 950 белорусских или 791 888 российских рублей. Семьи могут рассчитывать на господдержку при строительстве жилья. Для них предусмотрены и льготные кредиты. Дети из больших семей имеют право на бесплатное питание в школе. Многодетные родители имеют дополнительные льготы в трудовой, налоговой и пенсионной сферах.

Казахстан

В Казахстане многодетными считаются семьи с четырьмя и более детьми. Им выплачивают ежемесячные пособия. Также при рождении четвертого и более родители единовременно получают 217 350 тенге или 34 776 российских рублей.



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